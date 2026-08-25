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За тиждень бізнес залучив 2,64 млрд грн кредитів за програмою «5−7−9%»

Кредит&Депозит
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За тиждень бізнес залучив 2,64 млрд грн кредитів за програмою «5−7−9%»
За тиждень бізнес залучив 2,64 млрд грн кредитів за програмою «5−7−9%»
За минулий тиждень підприємці оформили 772 нові кредити на 2,64 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5−7-9%», що є складовою політики розвитку виробників «Зроблено в Україні».
Найбільший приріст за сумою виданих кредитів припав на бізнес у зонах високого воєнного ризику.
Про це повідомляє www.kmu.gov.ua.
За минулий тиждень підприємці оформили 772 нові кредити на 2,64 млрд грн за програмою «Доступні кредити 5−7-9%», яка є складовою політики розвитку виробників «Зроблено в Україні».
Найбільший приріст за сумою виданих кредитів припав на бізнес у зонах високого воєнного ризику — плюс 976 млн грн за тиждень. Це 37% усіх нових кредитних коштів, виданих за програмою за цей період.
Загалом від початку 2026 року у межах програми бізнес залучив 25,1 тис. кредитів на 112,5 млрд грн. Найбільші обсяги кредитування:
  • бізнес у зонах високого воєнного ризику — 38,5 млрд грн;
  • переробні підприємства — 30 млрд грн;
  • інвестиційні проєкти — 17,8 млрд грн.
Також у 2026 році бізнес оформив 866 енергокредитів під 0% на 1,29 млрд грн. Такі кредити до 10 млн грн строком до 3 років запроваджені Урядом на початку року для придбання когенераційних установок, генераторів та іншого енергообладнання. Водночас Уряд збільшив максимальний розмір інвестиційного кредиту на енергетичні потреби до 250 млн грн для побудови нової генерації до зими.
Крім того, з 1 липня почала працювати у межах 5−7-9% окрема програма на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна. Ставка за такими кредитами становить 0,1% упродовж перших двох років, максимальна сума — до 150 млн грн. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць.
Від початку дії програми у лютому 2020 року бізнес залучив 160,1 тис. кредитів на 574,6 млрд грн. Із них у період воєнного стану — 125,3 тис. кредитів на 485 млрд грн.
Найбільші обсяги кредитування залучені підприємствами в аграрному секторі, гуртовій та роздрібній торгівлі, переробній промисловості.
У програмі беруть участь 48 уповноважених банків.
За матеріалами:
Finance.ua
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