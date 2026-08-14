Банкам можуть дозволити списувати 100% кредитів військових — деталі законопроєкту Сьогодні 09:02 — Кредит&Депозит

Військовослужбовцям видали споживчих кредитів на суму понад 13,6 млрд грн

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15458, який передбачає можливість для банків самостійно списувати до 100% заборгованості за кредитами окремих категорій військовослужбовців та їхніх родин. Йдеться, зокрема, про захисників, які загинули, зникли безвісти, перебувають у полоні або отримали інвалідність унаслідок війни.

Про це повідомляє Національна асоціація банків України.

Документ також передбачає захист боржників на етапі примусового стягнення. Зокрема, виконавче провадження має завершуватися у разі врегулювання або прощення заборгованості відповідно до запропонованого механізму, навіть якщо стягнення здійснюється на підставі судового рішення, яке набрало законної сили.

Кому зможуть списувати кредити

Законопроєкт зберігає запропоновану НАБУ концепцію врегулювання проблемної заборгованості осіб, які безпосередньо беруть участь у захисті держави, та їхніх родин. Документ пропонує комплексний правовий механізм для анулювання боргу, зокрема врегульовує питання звільнення суми прощеного боргу від оподаткування.

Водночас автори законопроєкту пропонують дозволити родичам або представникам цивільних осіб, які позбавлені особистої свободи або зникли безвісти внаслідок війни, звертатися до кредитора з клопотанням про прощення або анулювання боргу.

НАБУ називає чинні механізми недостатніми

Голова Комітету НАБУ з питань правового забезпечення діяльності банків та захисту прав кредиторів Олена Полянчук зазначила, що повномасштабна війна створила значні виклики для соціального захисту військовослужбовців та їхніх родин.

За її словами, особливо актуальним є врегулювання заборгованості за договорами споживчого кредитування для найбільш вразливих категорій громадян. Серед них — родини загиблих захисників, особи, визнані зниклими безвісти за особливих обставин, полонені та ветерани, які отримали інвалідність унаслідок війни.

Чинне законодавство передбачає лише часткові заходи, зокрема зупинення нарахування відсотків або тимчасовий мораторій. На думку НАБУ, це не вирішує проблему заборгованості по суті.

У результаті боргові зобов’язання можуть переходити до спадкоємців та членів родин, які втратили годувальника або доглядають за особами з інвалідністю.

Скільки кредитів видали військовим

За даними НАБУ, від початку повномасштабного вторгнення українські банки видали військовослужбовцям та членам їхніх сімей споживчих кредитів на придбання житла, транспортних засобів та інші потреби на суму понад 13,6 млрд грн.

Водночас банки самостійно списали понад 11 млн грн заборгованості за кредитами військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти, перебувають у полоні чи отримали внаслідок війни інвалідність, що призвела до втрати працездатності.

У НАБУ зазначають, що чинне податкове законодавство не створює достатніх стимулів для банків та інших кредиторів добровільно анулювати такі борги. Процедура списання може супроводжуватися податковим навантаженням як на кредитора, так і на позичальника.

Прощений кредит пропонують звільнити від ПДФО

Полянчук зазначила, що ухвалення законопроєкту має зменшити фінансове навантаження на родини захисників України.

За її словами, документ пропонує позасудовий шлях вирішення проблеми «безнадійної заборгованості» визначеної категорії осіб.

«Він одночасно дає кредитору, зокрема, банкам, право списати борг без податкових втрат, а захищеній категорії осіб — можливість позбутися боргу без сплати податку з цього доходу та припинити примусове виконання рішень через виконавця. Сума прощеного боргу (включаючи тіло кредиту, відсотки та комісії) не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи. Це означає, що військовослужбовцю, який отримав інвалідність, або родині загиблого, зниклого безвісти чи полоненого не потрібно буде сплачувати податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) із суми списаного кредиту», — пояснила Полянчук.

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