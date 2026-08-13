0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінекономіки готує пільгові кредити під 10% для великого бізнесу

Кредит&Депозит
32
Великий бізнес
Великий бізнес
В Україні готують програму, яка дозволить великому бізнесу залучати кредити під 10% річних на відновлення. Відповідні зміни мають поширити державну підтримку на компанії незалежно від їхнього розміру.
Про це інформують представники Міністерства економіки та довкілля під час онлайн-зустрічі з бізнесом, передає «Інтерфакс-Україна».

Що відомо

Заступник міністра Віталій Кіндратів повідомив, що програму, яка дасть змогу кредитувати великий бізнес під 10%, наразі допрацьовують.
За словами радника патронатної служби міністра економіки Андрія Телюпи, зміни напрацьовували разом із представниками паливної галузі та ритейлу. Для цього пропонують розширити дію урядової постанови № 594 на всі види бізнесу незалежно від розміру.
Чинний механізм за цією постановою передбачає компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами на будівництво нових генеруючих потужностей, систем зберігання енергії та супутньої інфраструктури, якщо ставка перевищує 10%.
Представники паливного ринку пропонують використати новий механізм, зокрема, для реконструкції нафтобаз і будівництва підземних резервуарів для зберігання пального.
Читайте також
За оцінкою президента Нафтогазової асоціації України Ярослава Старовойтенка, реконструкція однієї нафтобази з облаштуванням підземних резервуарів обсягом 4 тис. куб. м потребує близько $2 млн, або до 100 млн грн.
Асоціація пропонує надавати на такі об’єкти кредити до 100 млн грн під 10% річних строком до п’яти років. Водночас відповідні зміни до програми наразі ще готуються і не затверджені.
За матеріалами:
Діло
БізнесКредити
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems