Мінекономіки готує пільгові кредити під 10% для великого бізнесу

В Україні готують програму, яка дозволить великому бізнесу залучати кредити під 10% річних на відновлення. Відповідні зміни мають поширити державну підтримку на компанії незалежно від їхнього розміру.
Про це інформують представники Міністерства економіки та довкілля під час онлайн-зустрічі з бізнесом, передає «Інтерфакс-Україна».
Що відомо
Заступник міністра Віталій Кіндратів повідомив, що програму, яка дасть змогу кредитувати великий бізнес під 10%, наразі допрацьовують.
За словами радника патронатної служби міністра економіки Андрія Телюпи, зміни напрацьовували разом із представниками паливної галузі та ритейлу. Для цього пропонують розширити дію урядової постанови № 594 на всі види бізнесу незалежно від розміру.
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Чинний механізм за цією постановою передбачає компенсацію частини відсоткової ставки за кредитами на будівництво нових генеруючих потужностей, систем зберігання енергії та супутньої інфраструктури, якщо ставка перевищує 10%.
Представники паливного ринку пропонують використати новий механізм, зокрема, для реконструкції нафтобаз і будівництва підземних резервуарів для зберігання пального.
За оцінкою президента Нафтогазової асоціації України Ярослава Старовойтенка, реконструкція однієї нафтобази з облаштуванням підземних резервуарів обсягом 4 тис. куб. м потребує близько $2 млн, або до 100 млн грн.
Асоціація пропонує надавати на такі об’єкти кредити до 100 млн грн під 10% річних строком до п’яти років. Водночас відповідні зміни до програми наразі ще готуються і не затверджені.