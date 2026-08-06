Загальний обсяг іпотечних кредитів у банківській системі сягнув 50 млрд грн Сьогодні 09:32 — Кредит&Депозит

Іпотечний ринок України

Загальний обсяг іпотечних кредитів у банківській системі станом на 1 червня 2026 року сягнув 50 млрд грн. Це близько 4% усіх виданих кредитів.

Про це повідомила перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва під час аналітичної панелі «Аналітика ринку будівництва та нерухомості І півріччя 2026 року», передає «Інтерфакс-Україна».

«Ринок нерухомості поступово адаптується до воєнних умов, однак попит залишається дуже чутливим до обстрілів, перебоїв з електроенергією та зростання вартості будівництва. При цьому частка іпотеки у загальній кількості угод купівлі-продажу житла досі становить лише близько 3%», — зазначила Дмітрієва.

Іпотечні портфелі банків

Станом на 1 червня 2026 року загальний обсяг іпотечних кредитів у банківській системі сягнув 50 млрд грн, або близько 4% усіх виданих кредитів.

Протягом останнього року іпотечні портфелі банків зросли на 35%, тоді як загальний кредитний портфель збільшився приблизно на 10%.

Наразі іпотечні позики мають близько 42 тис. українських сімей. Це лише 0,4% загальної кількості домогосподарств. Частка проблемних кредитів у сегменті сягає 12%, переважно через старі валютні позики.

Водночас кількість нових іпотечних кредитів досі не повернулася до довоєнного рівня. У 2025 році банки видали близько 77% від кількості кредитів, наданих у 2021 році.

«єОселя»

«Іпотечні портфелі справді зростають значно швидше за кредитний ринок загалом. Однак головною рушійною силою цього зростання залишається „єОселя“. Без державної підтримки масштаби іпотечного кредитування були б суттєво меншими», — наголосила Дмітрієва.

У середньому щомісяця банки видають близько 207 кредитів під заставу майнових прав на квартири в будинках, що зводяться, та ще близько 238 кредитів на придбання вже готового житла у забудовників.

Читайте також Іпотека в Україні стане доступнішою: Рада зробила перший крок

Завдяки цим двом напрямам іпотечного кредитування будівельні компанії щомісяця отримують близько 884 млн грн, або приблизно $20 млн.

Від початку запровадження програми «єОселя» було видано близько 28 тис. кредитів на загальну суму 49 млрд грн. Наразі на програму припадає 93% усіх нових іпотечних кредитів в Україні.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Національного банку писав , що банки України у травні видали 776 іпотечних кредитів на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Середньозважена ефективна ставка становила 8,15% річних на первинному ринку та 9,4% на вторинному ринку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.