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Загальний обсяг іпотечних кредитів у банківській системі сягнув 50 млрд грн

Кредит&Депозит
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Іпотечний ринок України
Іпотечний ринок України
Загальний обсяг іпотечних кредитів у банківській системі станом на 1 червня 2026 року сягнув 50 млрд грн. Це близько 4% усіх виданих кредитів.
Про це повідомила перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва під час аналітичної панелі «Аналітика ринку будівництва та нерухомості І півріччя 2026 року», передає «Інтерфакс-Україна».
«Ринок нерухомості поступово адаптується до воєнних умов, однак попит залишається дуже чутливим до обстрілів, перебоїв з електроенергією та зростання вартості будівництва. При цьому частка іпотеки у загальній кількості угод купівлі-продажу житла досі становить лише близько 3%», — зазначила Дмітрієва.

Іпотечні портфелі банків

Станом на 1 червня 2026 року загальний обсяг іпотечних кредитів у банківській системі сягнув 50 млрд грн, або близько 4% усіх виданих кредитів.
Протягом останнього року іпотечні портфелі банків зросли на 35%, тоді як загальний кредитний портфель збільшився приблизно на 10%.
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Наразі іпотечні позики мають близько 42 тис. українських сімей. Це лише 0,4% загальної кількості домогосподарств. Частка проблемних кредитів у сегменті сягає 12%, переважно через старі валютні позики.
Водночас кількість нових іпотечних кредитів досі не повернулася до довоєнного рівня. У 2025 році банки видали близько 77% від кількості кредитів, наданих у 2021 році.
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«єОселя»

«Іпотечні портфелі справді зростають значно швидше за кредитний ринок загалом. Однак головною рушійною силою цього зростання залишається „єОселя“. Без державної підтримки масштаби іпотечного кредитування були б суттєво меншими», — наголосила Дмітрієва.
У середньому щомісяця банки видають близько 207 кредитів під заставу майнових прав на квартири в будинках, що зводяться, та ще близько 238 кредитів на придбання вже готового житла у забудовників.
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Завдяки цим двом напрямам іпотечного кредитування будівельні компанії щомісяця отримують близько 884 млн грн, або приблизно $20 млн.
Від початку запровадження програми «єОселя» було видано близько 28 тис. кредитів на загальну суму 49 млрд грн. Наразі на програму припадає 93% усіх нових іпотечних кредитів в Україні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Національного банку писав, що банки України у травні видали 776 іпотечних кредитів на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Середньозважена ефективна ставка становила 8,15% річних на первинному ринку та 9,4% на вторинному ринку.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
КредитиІпотека
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