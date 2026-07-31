Банки України у травні видали 776 іпотечних кредитів
Банки України у травні видали 776 іпотечних кредитів на загальну суму понад 1,5 млрд грн.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.
- 413 кредитів на суму 827 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 206 кредитів на 387 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
- 63 кредити на суму 701 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
Середньозважена ефективна ставка становила 8,15% річних на первинному ринку та 9,4% на вторинному ринку.
Якість іпотечного портфеля хороша:
- частка непрацюючих кредитів становить лише 12%.
Регіони
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у травні видано:
- у Київській області (278 договорів на загальну суму 556 млн грн, або 36% від загального обсягу);
- у місті Києві (156 договорів на 342 млн грн);
- у Львівській області (46 договорів на 106 млн грн);
- в Івано-Франківській області (32 договори на 61 млн грн);
- в Одеській області (30 договорів на 47 млн грн).
Під час опитування відповіді надали 38 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків.
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