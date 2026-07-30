НБУ розпочинає модернізацію процентної політики: що зміниться з 7 серпня Сьогодні 15:05 — Кредит&Депозит

Реформа процентної політики

Національний банк України розпочинає модернізацію операційного дизайну процентної політики. Її стратегічна мета — активізувати грошовий ринок, розвинути надійні ринкові орієнтири вартості коштів і підвищити ефективність монетарної трансмісії для забезпечення цінової стабільності.

Про це повідомив Національний банк України.

Які зміни набудуть чинності з 7 серпня

Перший етап трансформації стартує 7 серпня 2026 року.

З цього дня НБУ змінить механізм проведення операцій із тримісячними лімітованими депозитними сертифікатами. Замість повного задоволення заявок банків регулятор проводитиме процентні тендери з попередньо оголошеним обсягом розміщення цього інструменту один раз на два тижні.

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НБУ встановлюватиме обсяги процентних тендерів з фокусом на збереженні привабливості гривневих інструментів та стимулів для банків конкурувати за вкладників.

Можливості банків розміщувати ліквідність у тримісячних депозитних сертифікатах й надалі залежатимуть від їхньої активності на ринку строкових гривневих депозитів населення.

Фактичні обсяги розміщення визначатимуться за результатами тендерів, що стимулюватиме банки активніше працювати з власною ліквідністю.

Чому НБУ змінює операційний дизайн

У Нацбанку зазначають, що чинний операційний дизайн процентної політики, запроваджений у 2023 році, посилив ефективність процентної трансмісії та роль облікової ставки у формуванні фінансових умов.

Він, зокрема, допоміг запустити конкуренцію банків за вкладників та забезпечити привабливість гривневих інструментів заощаджень. Якщо у 2022 році середня дохідність строкових депозитів у банках коливалася від 9 до 12%, то у липні 2026 року вона перевищує 14% за нижчого рівня облікової ставки НБУ. Вкладення населення у строкові гривневі депозити стійко зростають: з початку 2026 року приріст становив майже 10%, а з початку повномасштабного вторгнення вкладення подвоїлися.

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Активізація конкуренції банків за вкладників посприяла збільшенню схильності українців до заощаджень у гривні. Строкові гривневі депозити та державні облігації стали зрозумілішими інструментами для населення, зокрема, вкладення українців у гривневі ОВДП з початку 2026 року зросли у 1,5 раза, а з початку повномасштабного вторгнення — майже у 8 разів.

На тлі таких якісних змін, а також стрімкого розвитку кредитування окремі налаштування чинного дизайну почали втрачати свою актуальність та обмежувати як зростання сигнальної ролі облікової ставки, так і стимули для розвитку грошового ринку. З огляду на це, НБУ вирішив розпочати поступове оновлення операційного дизайну, посилюючи його ринкову спрямованість без ризиків для привабливості гривневих інструментів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних процесів.

Кожен наступний етап трансформації операційного дизайну спиратиметься на результати попереднього етапу. НБУ аналізуватиме вплив змін на грошовий ринок, депозитні ставки, попит на гривневі активи, ефективність процентної трансмісії та загальні монетарні умови. За потреби параметри операційного дизайну можуть бути скориговані.

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Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% з огляду на стійке посилення фундаментального цінового тиску та суттєвіше пришвидшення загальної інфляції до кінця року.

Підвищення облікової ставки спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%. НБУ готовий і надалі використовувати монетарний інструментарій, зокрема додатково посилювати процентну політику для стримування цінового тиску.

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