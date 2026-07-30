Банкіри спрогнозували, чи змінить НБУ облікову ставку 30 липня Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

НБУ, ймовірно, залишить облікову ставку без змін

Більшість банкірів вважають, що Національний банк України 30 липня збереже облікову ставку на рівні 15% річних через відсутність достатніх підстав для зміни монетарної політики.

Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Інфляція сповільнилася, але ризики залишаються

«Найімовірніше, НБУ не змінюватиме чинних монетарних параметрів. За нашими оцінками, облікова ставка залишиться на рівні 15%, а ставка за тримісячними депозитними сертифікатами — на рівні 18,5%», — зазначив директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.

На його думку, регулятор має достатньо причин дотримуватися консервативної політики, оскільки нинішнє уповільнення інфляції значною мірою пов’язане із сезонним здешевленням сільськогосподарської продукції та ще не свідчить про стійку тенденцію.

Замотаєв зазначив, що у червні в Україні зафіксовано дефляцію на рівні 0,1%, а за підсумками липня зміна споживчих цін може бути близькою до нуля або становити від «мінус» 0,1% до «мінус» 0,3%.

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Водночас уже в серпні-вересні інфляційні ризики можуть посилитися через підготовку до опалювального сезону, збільшення потреби в імпорті енергоресурсів та обладнання, а також можливе зростання попиту на валюту, вважає банкір.

Додатковими ризиками він назвав нестабільність цін на нафту, невизначеність навколо Ормузької протоки, наслідки атак на енергетичну інфраструктуру та значну залежність державних фінансів від міжнародної допомоги.

Якими можуть бути ставки за депозитами

За такого сценарію середні ставки за гривневими депозитами на початку серпня залишатимуться близькими до поточних:

близько 13% річних за тримісячними вкладами;

14,5% - за шестимісячними;

14% - за депозитами на 9−12 місяців.

Які аргументи наводять інші банкіри

Заступник голови правління А-Банку , керівник напряму ризик-менеджменту Олег Трибулкін також очікує збереження облікової ставки на рівні 15%.

«Основний аргумент — бачення самого НБУ: у квітневому макропрогнозі регулятор орієнтувався на збереження поточного рівня ставки до другого кварталу 2027 року. Після останнього засідання не відбулося настільки суттєвих змін, які б давали підстави вже зараз відходити від цієї траєкторії», — зазначив він.

Трибулкін вважає, що краща динаміка загальної інфляції, зростання міжнародних резервів, підтвердження подальшого фінансування з боку МВФ та відносна стабілізація ситуації в енергетиці можуть дати Нацбанку підстави дещо поліпшити прогноз інфляції на 2026 рік або закласти м’якшу її траєкторію порівняно із квітневими очікуваннями.

Під час оновлення макропрогнозу регулятор і надалі має враховувати ситуацію на Близькому Сході, додав він.

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Збереження ставки на рівні 15% із великою ймовірністю прогнозує і головний експерт із макроекономічного аналізу департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Сергій Колодій.

«Інфляція за червень принесла доволі неочікуваний позитивний сюрприз — знизилася з 8,2% до 7,2% та виявилася навіть нижчою за останній квартальний прогноз НБУ — 7,4% … Тому аргументів для підвищення ставки стало менше», — пояснив він.

Колодій не очікує істотних змін в основних макроекономічних прогнозах НБУ. Водночас через наслідки масованих обстрілів портів та експортної інфраструктури регулятор, на його думку, може дещо погіршити прогноз економічного зростання, а через підвищені валютні інтервенції останніх тижнів — прогноз міжнародних резервів.

Підвищення ставки також не виключають

Начальник департаменту роботи на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанку Сергій Гнезділов допускає як збереження ставки на рівні 15%, так і її підвищення на 0,5 в.п.

Головним аргументом на користь підвищення він назвав інфляційні ризики, пов’язані з цінами на нафту, перевезення та товари. Компромісним рішенням могло би бути підвищення на 0,25 в.п., однак НБУ давно не використовував такого кроку, зазначив Гнезділов.

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