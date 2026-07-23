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Банкіри назвали ідеальну стратегію заощаджень для українців

Кредит&Депозит
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Банкіри назвали ідеальну стратегію заощаджень для українців
Банкіри назвали ідеальну стратегію заощаджень для українців
Банкіри назвали ідеальну стратегію заощаджень для українців.
Про це розповіли банкіри під час круглого столу на тему «Чи врятують депозити від інфляції та девальвації?», організованого «Фінансовим клубом».
Член правління, директор з розвитку бізнесу Ідея Банку Володимир Малий радить українцям орієнтуватися на структуру заощаджень, яка вже склалася на ринку: 30−35% заощаджень залишити у валюті, решту — тримати в гривні.
«Частину коштів обов’язково варто розмістити на строкових депозитах, щоб вони приносили дохід. А кошти, які потрібні для поточних потреб, — 20−50% - залишати на поточних рахунках, щоб ними можна було скористатися будь-якої миті. Для цього існують короткострокові депозити та поточні рахунки з функцією заощадження», — пояснив банкір.
Директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович вважає, що найвигіднішим інструментом для довгострокового накопичення залишаються гривневі депозити: «Найвищу дохідність зараз мають гривневі депозити. Зайві кошти, які клієнти готові заощаджувати, варто вкладати саме в цей продукт».
Для короткострокових накопичень він радить використовувати ощадні рахунки, а частину заощаджень залишати у валюті.
«Якщо йдеться про короткострокові заощадження на майбутні покупки, то хорошим інструментом є ощадні рахунки з підвищеною ставкою. Для душевного спокою 30−40% заощаджень варто тримати у валюті», — сказав Олександр Супрунович.
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Водночас, на його думку, валютні депозити з мінімальною дохідністю не мають особливих переваг. «Якщо обирати між валютним рахунком і депозитом зі ставкою 0,2−1%, то я б залишав кошти на звичайних поточних рахунках», — радить він.
Директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв рекомендує поки що не фіксувати кошти на надто тривалий строк.
«Зараз я б рекомендував клієнтам розміщувати гривневі депозити на строк до шести місяців», — наголосив він.
Наприкінці року, за його словами, банки традиційно активізують боротьбу за вкладників. «Після цього варто ухвалювати рішення про переоформлення депозиту, адже наприкінці року більшість банків пропонують акційні умови та підвищені ставки. Крім того, кінець року — це час підбиття підсумків і формування розуміння перспектив на наступний рік», — порадив Дмитро Замотаєв.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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