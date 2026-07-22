Обсяг депозитів населення сягнув історичного максимуму Сьогодні 15:05 — Кредит&Депозит

Депозити українців перевищили 1,75 трлн грн

Із початку 2026 року обсяг заощаджень українців у банках зріс на 133 млрд грн, або на 8,2%. Станом на 1 липня портфель вкладів населення перевищив 1,75 трлн грн, що стало історичним максимумом.

Про це йшлося під час круглого столу на тему «Чи врятують депозити від інфляції та девальвації?», організованого «Фінансовим клубом».

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Обсяг депозитів досяг історичного максимуму

За словами начальниці відділу аналізу фінансового стану банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Юлії Заболотної, зростанню довіри вкладників сприяє дія Закону № 2180. Документ передбачає повне гарантування суми банківських вкладів та нарахованих відсотків на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його завершення.

«Обсяг залучених вкладів населення станом на 1 липня сягнув історичної позначки та перевищив 1,75 трлн грн», — зазначила Заболотна.

Темпи зростання стали рекордними

За даними ФГВФО, за перше півріччя 2026 року обсяг депозитів населення збільшився на 133 млрд грн, або на 8,2%.

Як зазначила Заболотна, це найвищий приріст за аналогічний період останніх років:

на початку 2023 року — на 46 млрд грн;

у 2024 році — на 60 млрд грн;

у 2025 році — на 86 млрд грн;

у 2026 році — на 133 млрд грн.

За її словами, депозити залишаються основним інструментом збереження заощаджень українців.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані НБУ писав , що збереження облікової ставки на рівні 15% у червні підтримало високий попит населення на гривневі строкові депозити та облігації внутрішньої державної позики.

Також ми писали , що інтерес українців до державних облігацій вийшов на рекордний рівень. У червні 2026 року обсяг ОВДП у власності фізичних осіб став найбільшим за всю історію ринку. Так, станом на 24 червня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб досяг історичного максимуму — 153,6 млрд грн.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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