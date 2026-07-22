Обсяг депозитів населення сягнув історичного максимуму

За словами начальниці відділу аналізу фінансового стану банків департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Юлії Заболотної, зростанню довіри вкладників сприяє дія Закону № 2180. Документ передбачає повне гарантування суми банківських вкладів та нарахованих відсотків на період воєнного стану і протягом трьох місяців після його завершення.
«Обсяг залучених вкладів населення станом на 1 липня сягнув історичної позначки та перевищив 1,75 трлн грн», — зазначила Заболотна.
Темпи зростання стали рекордними
За даними ФГВФО, за перше півріччя 2026 року обсяг депозитів населення збільшився на 133 млрд грн, або на 8,2%.
Як зазначила Заболотна, це найвищий приріст за аналогічний період останніх років:
на початку 2023 року — на 46 млрд грн;
у 2024 році — на 60 млрд грн;
у 2025 році — на 86 млрд грн;
у 2026 році — на 133 млрд грн.
За її словами, депозити залишаються основним інструментом збереження заощаджень українців.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані НБУ писав, що збереження облікової ставки на рівні 15% у червні підтримало високий попит населення на гривневі строкові депозити та облігації внутрішньої державної позики.
Також ми писали, що інтерес українців до державних облігацій вийшов на рекордний рівень. У червні 2026 року обсяг ОВДП у власності фізичних осіб став найбільшим за всю історію ринку. Так, станом на 24 червня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб досяг історичного максимуму — 153,6 млрд грн.