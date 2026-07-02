Інвестиції українців в ОВДП досягли історичного максимуму Сьогодні 16:12 — Кредит&Депозит

Українці продовжують інвестувати в ОВДП

Інтерес українців до державних облігацій вийшов на рекордний рівень. У червні 2026 року обсяг ОВДП у власності фізичних осіб став найбільшим за всю історію ринку.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Так, станом на 24 червня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб досяг історичного максимуму — 153,6 млрд грн.

На 1 липня обсяг вкладень населення становив 150 млрд грн. Це на 59% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 33,9% більше, ніж на початку 2026 року. За рік частка фізичних осіб серед усіх власників ОВДП зросла з 5,1% до 7,6%.

Зростали також вкладення інших категорій інвесторів. Портфель страхових компаній збільшився на 29,8% — до 24,6 млрд грн, юридичних осіб — на 14,7%, до 213,4 млрд грн. Найбільшими власниками державних облігацій залишаються банки, які володіють паперами на 916,3 млрд грн, або 46,3% ринку.

Водночас портфель Національного банку України за рік скоротився на 2,5% — до 655,8 млрд грн, а його частка зменшилася з 36,6% до 33,2%. Частка нерезидентів також залишається невеликою — 0,9% ринку, або 17,8 млрд грн.

Скільки коштів залучила держава

За результатами аукціонів із розміщення ОВДП у першому півріччі 2026 року до державного бюджету залучили понад 254,1 млрд грн. Із них 189,1 млрд грн надійшло від первинного розміщення облігацій, ще 65 млрд грн — завдяки аукціонам обміну.

Лише у червні Міністерство фінансів провело 14 аукціонів, залучивши понад 36,07 млрд грн в еквіваленті.

Середньозважена дохідність гривневих ОВДП становила 15,05% річних, а облігацій у євро — 3,18%.

Крім того, Мінфін провів аукціон з обміну ОВДП. Інвесторам запропонували замінити облігації з погашенням у липні 2026 року на нові папери, що погашатимуться у листопаді 2029 року. Це дозволило зменшити боргове навантаження на державний бюджет у поточному році.

Як придбати ОВДП

Від початку повномасштабної війни через внутрішні державні запозичення Україна вже залучила понад 2,2 трлн грн. Сьогодні внутрішній ринок ОВДП є одним із ключових джерел фінансування державного бюджету.

Читайте також Міненерго вперше за 20 років інвестувало кошти резерву в ОВДП

Придбати державні облігації може будь-хто через застосунок «Дія», банки або брокерів. Номінальна вартість одного паперу становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

У «Дії» для цього достатньо відкрити розділ «Військові облігації», обрати випуск, банк або брокера, заповнити необхідні дані, підписати документи та оплатити покупку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.