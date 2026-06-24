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Міненерго вперше за 20 років інвестувало кошти резерву в ОВДП

Казна та Політика
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Міоноборони проінвестувало в ОВДП
Міоноборони проінвестувало в ОВДП
Міністерство енергетики України вперше майже за 20 років проінвестувало кошти фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
Про це повідомив очільник відомства Денис Шмигаль.
Такий крок має захистити ці кошти від інфляції та забезпечити їх збереження у довгостроковій перспективі.

Перші інвестиції та обсяги резерву

Міністерство енергетики вже спрямувало близько 400 млн грн у державні цінні папери. Загалом у 2026 році обсяг інвестування фінансового резерву планується на рівні приблизно 785 млн грн.
Кошти формуються за рахунок щомісячних внесків АТ «НАЕК «Енергоатом» — близько 65,4 млн грн, які надходять до спеціального фонду для забезпечення майбутнього виведення з експлуатації ядерних об’єктів.

Навіщо інвестують у ОВДП

До цього часу фінансовий резерв фактично не працював як інвестиційний інструмент, через що накопичені кошти втрачали частину вартості через інфляцію.
Інвестування в ОВДП має кілька цілей:
  • захист коштів від інфляційного знецінення;
  • збереження їхньої купівельної спроможності;
  • отримання додаткового доходу для збільшення резерву;
  • посилення фінансової стійкості системи ядерної безпеки.
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Довгострокова мета системи

В Україні поступово формують систему фінансового забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок відповідно до міжнародних зобов’язань і світових практик.
Використання ОВДП як інструменту управління резервом вважають надійним механізмом, який дозволяє ефективніше працювати з державними коштами та підвищувати спроможність держави виконувати зобов’язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки.
Як ми повідомляли раніше, ОВДП ідеально підходять роздрібному інвестору: інвестувати можна від 1 тис. гривень, їх легко продати, вони досить ліквідні, а головне — на відміну від депозитів, доходи від ОВДП не обкладаються податком.
Також ми ділилися розрахунками, скільки ви могли заробити на ОВДП за останні 10 років.
За матеріалами:
Finance.ua
МіноборониОВДП
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