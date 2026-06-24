Міненерго вперше за 20 років інвестувало кошти резерву в ОВДП Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Міоноборони проінвестувало в ОВДП

Міністерство енергетики України вперше майже за 20 років проінвестувало кошти фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомив очільник відомства Денис Шмигаль.

Такий крок має захистити ці кошти від інфляції та забезпечити їх збереження у довгостроковій перспективі.

Перші інвестиції та обсяги резерву

Міністерство енергетики вже спрямувало близько 400 млн грн у державні цінні папери. Загалом у 2026 році обсяг інвестування фінансового резерву планується на рівні приблизно 785 млн грн.

Кошти формуються за рахунок щомісячних внесків АТ «НАЕК «Енергоатом» — близько 65,4 млн грн, які надходять до спеціального фонду для забезпечення майбутнього виведення з експлуатації ядерних об’єктів.

Навіщо інвестують у ОВДП

До цього часу фінансовий резерв фактично не працював як інвестиційний інструмент, через що накопичені кошти втрачали частину вартості через інфляцію.

Інвестування в ОВДП має кілька цілей:

захист коштів від інфляційного знецінення;

збереження їхньої купівельної спроможності;

отримання додаткового доходу для збільшення резерву;

посилення фінансової стійкості системи ядерної безпеки.

Довгострокова мета системи

В Україні поступово формують систему фінансового забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок відповідно до міжнародних зобов’язань і світових практик.

Використання ОВДП як інструменту управління резервом вважають надійним механізмом, який дозволяє ефективніше працювати з державними коштами та підвищувати спроможність держави виконувати зобов’язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

Як ми повідомляли раніше, ОВДП ідеально підходять роздрібному інвестору: інвестувати можна від 1 тис. гривень, їх легко продати, вони досить ліквідні, а головне — на відміну від депозитів, доходи від ОВДП не обкладаються податком.

Також ми ділилися розрахунками , скільки ви могли заробити на ОВДП за останні 10 років.

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