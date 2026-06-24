Міненерго вперше за 20 років інвестувало кошти резерву в ОВДП
Міністерство енергетики України вперше майже за 20 років проінвестувало кошти фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).
Про це повідомив очільник відомства Денис Шмигаль.
Такий крок має захистити ці кошти від інфляції та забезпечити їх збереження у довгостроковій перспективі.
Перші інвестиції та обсяги резерву
Міністерство енергетики вже спрямувало близько 400 млн грн у державні цінні папери. Загалом у 2026 році обсяг інвестування фінансового резерву планується на рівні приблизно 785 млн грн.
Кошти формуються за рахунок щомісячних внесків АТ «НАЕК «Енергоатом» — близько 65,4 млн грн, які надходять до спеціального фонду для забезпечення майбутнього виведення з експлуатації ядерних об’єктів.
Навіщо інвестують у ОВДП
До цього часу фінансовий резерв фактично не працював як інвестиційний інструмент, через що накопичені кошти втрачали частину вартості через інфляцію.
Інвестування в ОВДП має кілька цілей:
- захист коштів від інфляційного знецінення;
- збереження їхньої купівельної спроможності;
- отримання додаткового доходу для збільшення резерву;
- посилення фінансової стійкості системи ядерної безпеки.
Читайте також
Довгострокова мета системи
В Україні поступово формують систему фінансового забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок відповідно до міжнародних зобов’язань і світових практик.
Використання ОВДП як інструменту управління резервом вважають надійним механізмом, який дозволяє ефективніше працювати з державними коштами та підвищувати спроможність держави виконувати зобов’язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки.
Як ми повідомляли раніше, ОВДП ідеально підходять роздрібному інвестору: інвестувати можна від 1 тис. гривень, їх легко продати, вони досить ліквідні, а головне — на відміну від депозитів, доходи від ОВДП не обкладаються податком.
Також ми ділилися розрахунками, скільки ви могли заробити на ОВДП за останні 10 років.
Поділитися новиною
Також за темою
Стратегічна рамка цифрового відновлення країни (подробиці)
Стартувала підготовка проєкту будівництва Канівської ГАЕС — деталі
У «Дії» з’явилися нові категорії для виплат — деталі
Уряд виділив додаткові 220 мільйонів для фронту
Реальний ВВП у І кварталі знизився на 0,5% — Гетманцев
Заступник голови «Київзеленбуду» «забув» майно на 9,6 млн грн