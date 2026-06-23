У «Дії» з’явилася нова військова облігація «Алупка»
Прибутковість
- вартість — від 1 025,5 грн;
- рівень дохідності — від 16,25%;
- офіційна дата виплати коштів та відсотків призначена на 26 квітня 2028 року.
Як купити
- потрібно відкрити застосунок «Дія»;
- на головному екрані або у меню послуг знайти розділ «Військові облігації»;
- вибрати зі списку назву «Алупка», вказати партнерську фінансову установу та потрібну кількість паперів;
- підписати документ за допомогою електронного підпису й оплатити покупку.
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