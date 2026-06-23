У «Дії» з’явилася нова військова облігація «Алупка» Сьогодні 17:10

Нова військова облігація "Алупка"

У застосунку «Дія» стала доступна для купівлі нова військова облігація «Алупка». Купуючи ОВДП, українці можуть допомогти державі та отримувати пасивний дохід.

Про це повідомляє пресслужба державного сервісу.

Прибутковість

Ось що відомо про нову облігацію:

вартість — від 1 025,5 грн;

рівень дохідності — від 16,25%;

офіційна дата виплати коштів та відсотків призначена на 26 квітня 2028 року.

Як купити

Процес купівлі є повністю цифровим і складається з чотирьох кроків:

потрібно відкрити застосунок «Дія»;

на головному екрані або у меню послуг знайти розділ «Військові облігації»;

вибрати зі списку назву «Алупка», вказати партнерську фінансову установу та потрібну кількість паперів;

підписати документ за допомогою електронного підпису й оплатити покупку.

Куди йдуть кошти від продажу

Отримані від продажу облігацій фінансові ресурси держава спрямовує на забезпечення сектору безпеки й оборони. Зокрема, гроші йдуть на виплату заробітних плат українським військовослужбовцям, закупівлю забезпечення для армії та підтримання загальної економічної стійкості.

За час функціонування цієї послуги у застосунку користувачі придбали понад 29,2 млн військових облігацій. Загальна сума цих інвестицій перевищила 30,2 млрд грн.

Раніше ми повідомляли , що українці вклали у державні цінні папери рекордну суму — загальні вкладення перевищили історичний максимум, сягнувши 148,5 млрд грн.

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