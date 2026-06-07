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Вкладення українців в ОВДП сягнули рекордних 148,5 млрд грн

Казна та Політика
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Українці інвестували в державні цінні папери рекордні ₴148,5 мільярда
Українці інвестували в державні цінні папери рекордні ₴148,5 мільярда, Фото: magnific
Вкладення громадян України у державні цінні папери сягнули історичного максимуму, перевищивши 148,5 млрд грн, тоді як юридичні особи наразі утримують понад 220,9 млрд грн.
Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Скільки українці інвестували в ОВДП

Зазначається, що попит на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) з боку населення та бізнесу демонструє стабільне зростання.
Зокрема, у травні 2026 року обсяг вкладень юридичних осіб був на 15,8% більшим, ніж в аналогічний період торік, а вкладення фізичних осіб за цей же період зросли на понад 56,4%.
«Станом на сьогодні громадяни України інвестували в державні цінні папери понад 148,5 млрд грн — це історичний максимум, тоді як юридичні особи утримують понад 220,9 млрд гривень», — йдеться у повідомленні.
Протягом травня Мінфін провів 10 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши до держбюджету понад 12,38 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність за розміщеними облігаціями становила 15,74% річних у гривні та 3,05% - у доларах США.
Крім того, у травні було проведено аукціон з обміну (switch-аукціон) ОВДП. Інвесторам запропонували обміняти папери з погашенням 10 червня 2026 року на нові з терміном обігу 754 дні (погашення у червні 2028 року). Попит на обмін сягнув 4,15 млрд грн.
Розміщення ОВДП у травні 2026 року
Розміщення ОВДП у травні 2026 року, Інфографіка: Мінфін
У міністерстві додали, що ця операція дозволила анулювати облігації з коротшим строком погашення, що зменшило боргове навантаження на бюджет у поточному році.
Станом на 1 червня 2026 року загальний обсяг державних облігацій в обігу перевищує 2 трлн грн. Найбільшими утримувачами портфеля є комерційні банки (46,26%) та НБУ (33,09%).
ОВДП в обігу станом на 1 червня 2026 року
ОВДП в обігу станом на 1 червня 2026 року, Інфографіка: Мінфін
Частка юридичних осіб становить 11,12%, фізичних осіб — 7,47%, страхових компаній — 1,23%, нерезидентів — 0,81%, територіальних громад — 0,03%.
За матеріалами:
Укрінформ
ОВДПІнвестиції
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