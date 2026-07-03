Співробітникам Alibaba заборонили використовувати Claude Code Сьогодні 23:29 — Технології&Авто

Співробітникам Alibaba заборонили використовувати Claude Code

Alibaba заборонила співробітникам компанії використовувати Claude Code від Anthropic.

Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, інструмент для кодування на базі штучного інтелекту привернув увагу через функції, які можуть допомогти ідентифікувати пов’язаних з Китаєм користувачів.

Суперечка між США та Китаєм

Ця заборона є частиною ширшої суперечки між американською та китайською компанією та двома країнами. Раніше Anthropic звинувачувала Alibaba у незаконному доступі до моделей Claude, зокрема, щоб використовувати їх для тренування власних великих мовних моделей.

Попри те, що Anthropic вводила обмеження на використання Claude Code для китайських користувачів та компаній, інструмент все одно здобув велику популярність серед місцевих розробників, включно з працівниками Alibaba.

Власна платформа кодування

Працівниками Alibaba радять використовувати власну платформу кодування компанії Qoder.

Заборону серед співробітників Alibaba ввели через кілька днів після того, як розробники заявили, що у Claude Code є механізм, який перевіряє середовище користувача та збирає різноманітну інформацію, включно з часовим поясом та проксі-сервером. Anthropic своєю чергою отримує запити з маркерами з цією інформацією.

Один із працівників Anthropic у вівторок, 30 червня, написав у X, що ця функція була «експериментом, який запустили в березні».

За його словами, її розробили для запобігання зловживанню обліковими записами неавторизованими реселерами та захисту від дестиляції — коли одні великі мовні моделі використовують для навчання інших.

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