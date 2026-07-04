Південна Корея інвестує $518 млрд у виробництво чипів

Це повʼязано з тим, що стрімко зростають інвестиції в центри обробки даних та іншу інфраструктуру штучного інтелекту — це збільшує попит на мікросхеми памʼяті.
Також компанії прогнозують, що попит тільки зростатиме, оскільки технології поширюються на роботів і автономні автівки на базі ШІ.
Урядовці заявили, що запрацює так звана загальнонаціональна система напівпровідників — виробничі центри на південному сході розширять виготовлення компонентів і матеріалів для мікросхем, у місті Чхунчхон їх пакуватимуть, а центри з обробки даних побудують по всій країні.