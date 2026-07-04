Південна Корея інвестує $518 млрд у виробництво чипів Сьогодні 23:06 — Технології&Авто

Компʼютерний чіп

Два південнокорейські технологічних гіганти — Samsung Electronics та SK Hynix — інвестують $518 млрд у виробництво компʼютерних чипів на південному заході країни.

Про це пише AP News.

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Уряд і компанії хочуть розширити інвестиції за межі столиці Сеулу. Компанії обрали саме південно-західний регіон, оскільки там мало промислових центрів і він відстає в економічному розвитку.

Компанії побудують по два заводи кожна в місті Кванджу. Експерти запропонували декілька місць для майбутніх фірм, зокрема й територію військової авіабази, яку хочуть перенести.

В уряді кажуть, що потужний потенціал регіону у відновлюваній енергетиці надасть компаніям перевагу у виробництві чипів.

Зараз підприємства повідомили про рекордні прибутки за останній час.

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Це повʼязано з тим, що стрімко зростають інвестиції в центри обробки даних та іншу інфраструктуру штучного інтелекту — це збільшує попит на мікросхеми памʼяті.

Також компанії прогнозують, що попит тільки зростатиме, оскільки технології поширюються на роботів і автономні автівки на базі ШІ.

Урядовці заявили, що запрацює так звана загальнонаціональна система напівпровідників — виробничі центри на південному сході розширять виготовлення компонентів і матеріалів для мікросхем, у місті Чхунчхон їх пакуватимуть, а центри з обробки даних побудують по всій країні.

theБабель За матеріалами:

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