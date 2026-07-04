Які зарплати отримують ІТ-фахівці, які працюють в Anthropic Сьогодні 07:15 — Технології&Авто

Які зарплати отримують фахівці Anthropic

Провідні лабораторії штучного інтелекту готові платити астрономічні суми, аби виграти запеклу війну за таланти. Як свідчать нові дані про компанію Anthropic, деякі її співробітники отримують фіксовану базову зарплату, яка перевищує $1 млн. І це без урахування бонусів чи пакетів акцій, які часто подвоюють або потроюють реальний дохід розробників.

Деталі фінансової політики стартапу, що створив популярне сімейство моделей Claude, стали відомі завдяки аналізу федеральних документів США щодо спонсорства робочих віз H-1B, який провело видання Business Insider

Які зарплати отримують фахівці Anthropic

У нещодавньому списку сертифікованих візових заявок Anthropic дві компенсації виділяються своїм приголомшливим розміром.

Обидві посади, вказані як «член технічного персоналу» (Member of Technical Staff) — це типова узагальнена назва для розробників у Кремнієвій долині. Базовий річний оклад одного з цих фахівців іноземного походження становить $1,12 млн, а іншого — рекордні $1,38 млн.

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Такий рівень оплати праці зумовлений екстремальним браком кваліфікованих кадрів. Конкуренти з великими бюджетами, такі як OpenAI, Meta, Google та Nvidia, ведуть щоденну боротьбу за залучення та утримання провідних інженерів, списуючи надвисокі оклади як життєво необхідні витрати.

На тлі цього Anthropic, OpenAI та Nvidia у 2026 році лише збільшили кількість заявок на візи H-1B для іноземних науковців, тоді як інші класичні техгіганти скоротили свої запити.

У звітах не деталізуються конкретні обов’язки отримувачів рекордних зарплат.

Оскільки назва посади «член технічного персоналу» в компанії використовується надзвичайно широко, це можуть бути як унікальні науковці-дослідники архітектури великих мовних моделей, так і досвідчені топменеджери, яких вдалося переманити у конкурентів.

Важливим фактором у боротьбі за голови є і опціони. Оскільки у травні цього року ринкова оцінка Anthropic злетіла до $965 млрд, опціони працівників, які приєдналися до компанії навіть рік чи два тому, перетворилися на реальні мільйони.

За даними аналітиків SignalFire, саме завдяки стабільному зростанню капіталізації Anthropic демонструє кращий рівень утримання персоналу, ніж більшість інших лабораторій, та регулярно виграє дуелі за інженерів, зокрема переманюючи ключові кадри з Google.

Нижче наведені межі реальних базових річних окладів в Anthropic для різних позицій у 2026 році на основі поданих до уряду документів.

Технічні спеціалісти та дослідники:

Член технічного персоналу (розробка/дослідження): від $133 952 до $1 380 000.

Член технічного персоналу (менеджерські позиції): від $134 139 до $850 000.

Дослідник у галузі підкріплювального навчання: від $112 778 до $500 000.

Продуктовий напрям та операції:

Менеджер з дизайну продуктів: від $140 254 до $385 000.

Операції з продуктами (Product Operations): від $125 000 до $500 000.

Дослідницька діяльність (Research Operations): від $125 000 до $500 000.

Фінанси, маркетинг та інші департаменти:

Партнерські відносини (Partnerships): від $227 760 до $248 500.

Фахівець з оптимізації обчислювальних потужностей: від $187 574 до $300 000.

Фінанси та стратегія: від $182 978 до $310 000.

Юрист з комерційних питань: від $198 765 до $320 000.

Маркетинг: від $159 328 до $200 000.

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