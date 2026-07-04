У Китаї відкриють перший готель, де весь персонал замінять роботи Сьогодні 04:21 — Технології&Авто

Гуманоїдний робот

У Китаї готуються відкрити перший готель, у якому всі функції персоналу виконуватимуть роботи. Проєкт реалізують на штучному острові, створеному для мегапроєкту Шеньчжень-Чжуншань, що поєднує мости й тунелі через дельту річки Чжуцзян.

Про це пише New Atlas.

Компанія Pudu Robotics оголосила про створення першого «готелю з повним роботизованим обслуговуванням». Офіційне відкриття заплановане на 2027 рік.

У готелі роботи працюватимуть на рецепції, реєструватимуть гостей, доставлятимуть багаж і замовлення до номерів, прибиратимуть приміщення, готуватимуть їжу та допомагатимуть відвідувачам.

На відміну від більшості сучасних готелів, де роботи лише виконують окремі завдання, тут вони забезпечуватимуть повний цикл обслуговування.

Pudu Robotics уже використовує своїх роботів у сфері торгівлі, громадського харчування та прибирання. Однак цей проєкт стане першим, у якому вся робота готелю буде повністю побудована на роботизованій системі.

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Проєкт реалізують спільно з компанією Shenzhen Culture & Tourism Industry Development, яка планує перетворити штучний острів, відкритий наприкінці 2025 року, на центр робототехніки та сучасних туристичних технологій.

Співзасновник і технічний директор Pudu Robotics Цун Го назвав проєкт важливим кроком для галузі.

«Це партнерство є важливим кроком до масштабного впровадження втіленого штучного інтелекту в преміальному готельному секторі. Воно також дає можливість випробувати нові моделі обслуговування, у яких штучний інтелект і роботи разом забезпечують повністю інтегрований сервіс у реальному світі», — сказав він.

Коли відкриється готель

Запуск відбуватиметься поетапно. Перший тестовий етап стартує наприкінці 2026 року, коли для гостей відкриють кілька номерів із роботизованим сервісом. Відвідувачі зможуть пройти реєстрацію за допомогою роботів і скористатися автономною доставкою речей до номера.

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У готелі використовуватимуться різні типи роботів. FlashBot обслуговуватиме автоматизовану систему продажу напоїв, PUDU T300 доставлятиме багаж із холу до номерів, а PUDU CC1 Pro і PUDU MT1 відповідатимуть за прибирання, використовуючи технологію штучного інтелекту для виявлення сміття.

У компанії пояснили, що всі роботи працюватимуть на спільній системі штучного інтелекту.

«Ця архітектура дозволяє роботам із різною конструкцією та різними функціями працювати на основі єдиної системи штучного інтелекту. Роботи на рецепції можуть розпізнавати жести й взаємодіяти з людьми, роботи-доставники — самостійно оптимізувати маршрути, а роботи-прибиральники — адаптуватися до змін навколишнього середовища, використовуючи однакові базові можливості ШІ», — заявили в Pudu Robotics.

Під час презентації проєкту робот BellaBot Pro пригощав гостей кавою, а KettyBot Pro доставляв напої та закуски.

Готель матиме 44 номери преміумкласу, ресторан, тренажерний зал та інші зони для гостей. Усі вони працюватимуть у межах єдиної цифрової системи, яка координуватиме весь процес обслуговування — від заселення до прибирання.

У майбутньому компанія планує поширити цю модель і на інші туристичні та готельні об’єкти штучного острова.

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