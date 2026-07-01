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У Китаї стартували продажі людиноподібних роботів-компаньйонів за $146 тисяч

Технології&Авто
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Китайська компанія UBTech 30 червня запустила продажі гіперреалістичних людиноподібних роботів Uworlad U1 Ultra, які позиціонуються як домашні компаньйони та коштують до $146 000.
Роботи мають людські пропорції
Роботи мають людські пропорції

Компанія представила три моделі

Компанія представила лінійку з трьох моделей: U1 Lite (близько $17 650), U1 Pro (приблизно $25 000) та флагманський U1 Ultra, ціна якого сягає $145 800 за чоловічу версію і $129 600 за жіночу.
Роботи мають людські пропорції — 183 см зросту у чоловічої версії та 168 см у жіночої, оснащені 88 рухомими суглобами та біонічною конструкцією шиї, що забезпечує більш природні рухи.

Роботи можуть розпізнавати емоції та підтримувати діалог

За даними виробника, U1 здатний підтримувати розмову, розпізнавати погляд і відтворювати понад 20 емоцій. Час реакції системи становить близько 500 мс, а синхронізація руху губ із мовленням — близько 20 мс.
Роботи працюють від акумулятора з автономністю 2−4 години, підтримують Wi-Fi та використовують спеціалізовану мовну модель для емоційної взаємодії. При цьому вони не призначені для побутових завдань — їхня функція обмежується спілкуванням і супроводом користувача.
Виробник заявляє, що всі дані зберігаються локально у зашифрованому вигляді без обов’язкової передачі в хмару. За даними UBTech, попередні замовлення на серію вже перевищили 11 тисяч одиниць.
За матеріалами:
ua.news
РоботиТехнологіїКитай
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