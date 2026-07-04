Продажі Toyota знижуються четвертий місяць поспіль через кризу на Близькому Сході
Глобальні продажі японської корпорації Toyota Motor за підсумками травня знизилися на 7.4% порівняно з минулим роком — до 885 207 автомобілів, разом із дочірньою компанією Daihatsu. Падіння показників автогіганта триває вже чотири місяці поспіль.
Про це повідомляє Bloomberg.
Причини зниження продажів
Головними причинами зниження стали затяжні збої в логістиці на Близькому Сході та конкуренція на ринку Китаю.
Попри угоду між США та Іраном про припинення конфлікту, Ормузька протока відкривається дуже повільно, а поодинокі напади на судна досі тривають.
Через це Toyota та інші автовиробники продовжують страждати від розірваних ланцюжків постачань і подорожчання сировини.
У результаті травневі продажі Toyota на Близькому Сході обвалилися одразу на 38.6%, а в Китаї, де місцеві виробники електромобілів активно витісняють іноземні бренди, падіння становило 31.7%. Глобальне виробництво компанії за місяць також скоротилося на 5.8% — до 857 765 машин.
Автогігант готується до зниження прибутків
Через геополітичну нестабільність компанії довелося погіршити свої фінансові прогнози:
- Втрати експорту: щороку Toyota постачає на Близький Схід близько 500−600 тисяч машин. Фінансовий директор компанії Таканорі Азума зазначив, що через конфлікт під ударом опиниться трохи менше половини цього обсягу.
- Падіння прибутку: компанія прогнозує зниження операційного прибутку у фінансовому році, що триватиме до березня 2027 року, до 3 трильйонів єн ($18.8 мільярда). Це значно менше за торішній рекорд у 3.8 трильйона єн і не виправдовує попередніх очікувань аналітиків.
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