0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Продажі Toyota знижуються четвертий місяць поспіль через кризу на Близькому Сході

Технології&Авто
14
Toyota
Toyota
Глобальні продажі японської корпорації Toyota Motor за підсумками травня знизилися на 7.4% порівняно з минулим роком — до 885 207 автомобілів, разом із дочірньою компанією Daihatsu. Падіння показників автогіганта триває вже чотири місяці поспіль.
Про це повідомляє Bloomberg.

Причини зниження продажів

Головними причинами зниження стали затяжні збої в логістиці на Близькому Сході та конкуренція на ринку Китаю.
Попри угоду між США та Іраном про припинення конфлікту, Ормузька протока відкривається дуже повільно, а поодинокі напади на судна досі тривають.
Через це Toyota та інші автовиробники продовжують страждати від розірваних ланцюжків постачань і подорожчання сировини.
У результаті травневі продажі Toyota на Близькому Сході обвалилися одразу на 38.6%, а в Китаї, де місцеві виробники електромобілів активно витісняють іноземні бренди, падіння становило 31.7%. Глобальне виробництво компанії за місяць також скоротилося на 5.8% — до 857 765 машин.

Автогігант готується до зниження прибутків

Через геополітичну нестабільність компанії довелося погіршити свої фінансові прогнози:
  • Втрати експорту: щороку Toyota постачає на Близький Схід близько 500−600 тисяч машин. Фінансовий директор компанії Таканорі Азума зазначив, що через конфлікт під ударом опиниться трохи менше половини цього обсягу.
  • Падіння прибутку: компанія прогнозує зниження операційного прибутку у фінансовому році, що триватиме до березня 2027 року, до 3 трильйонів єн ($18.8 мільярда). Це значно менше за торішній рекорд у 3.8 трильйона єн і не виправдовує попередніх очікувань аналітиків.
За матеріалами:
Діло
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems