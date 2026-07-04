Рейтинг найпопулярніших марок нових авто в Україні Сьогодні 19:21 — Технології&Авто

Ринок нових легковиків в Україні: підсумки першого півріччя, Фото: magnific

За підсумками першого півріччя 2026 року українці придбали близько 33 тис. нових легкових автомобілів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року ринок продемонстрував незначне зростання — приблизно на 0,5%.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Як зазначають аналітики, цьогоріч найбільш популярною маркою серед покупців залишається Toyota. За шість місяців компанія реалізувала 4852 нові автомобілі, що на 6% більше, ніж роком раніше.

Друге місце посіла Renault із результатом 3048 проданих авто (+5%), а трійку лідерів замкнула Skoda, яка збільшила продажі на 9% — до 2791 автомобіля.

Найпопулярнішим новим легковим автомобілем на українському ринку за підсумками січня-червня став кросовер Renault Duster.

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До цього Finance.ua зазначав , що з 1 липня на українських АЗС почнуть діяти нові європейські позначення пального. Замість звичних орієнтирів водії частіше бачитимуть маркування E5, E10, B7 або B10.

Після переходу на європейське маркування бензин і дизель позначатимуться спеціальними символами:

бензинова група — коло з літерою Е та цифрою, яка показує максимальний вміст біоетанолу (E5, E10);

дизельна група — квадрат із літерою B та цифрою, що вказує на частку біодизеля (B7, B10);

для синтетичного дизельного пального використовуватиметься маркування XTL.

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