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Citroën представив недорогий електромобіль ë-C3 Tonic (фото)

Технології&Авто
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Citroën ë-C3 Tonic
Citroën ë-C3 Tonic
Французький бренд Citroën робить черговий важливий крок у бік масової електрифікації, офіційно анонсувавши вихід нової спеціальної серії свого компактного електрохетчбека — ë-C3 Tonic. Ця модифікація створена для того, щоб зробити екологічно чисту мобільність ще більш практичною, привабливою та фінансово доступною для широкого кола європейських автомобілістів.
Про це пише «Автоцентр».
Новинка базується на стартовій комплектації You, проте вирізняється сміливим візуальним оформленням та розширеним переліком бортового оснащення, що підкреслює молодіжний та сучасний урбаністичний характер моделі.
Citroën представив недорогий електромобіль ë-C3 Tonic (фото)
Зокрема, у салоні з’явився повноцінний 10-дюймовий кольоровий сенсорний дисплей мультимедійної системи, який забезпечує інтуїтивно зрозуміле керування функціями підключення смартфона та комфорт під час щоденних поїздок.
Citroën представив недорогий електромобіль ë-C3 Tonic (фото)
Головною перевагою Citroën ë-C3 Tonic є можливість вибору між двома технічними конфігураціями акумуляторних батарей, що дозволяє покупцеві точно підібрати машину під свої щоденні потреби та бюджет:
  • ë-C3 Urban Range — найбільш доступний базовий варіант, оснащений батареєю ємністю 30 кВт-год. Він забезпечує запас ходу до 206 км у комбінованому циклі WLTP (та до 293 км у суто міському режимі). Модифікація підтримує швидку зарядку постійного струму (DC) потужністю до 30 кВт, що є ідеальним рішенням для щоденних приміських поїздок.
Citroën представив недорогий електромобіль ë-C3 Tonic (фото)
  • ë-C3 Comfort Range — більш універсальна та далекобійна версія з акумулятором на 44 кВт-год. Такий хетчбек здатний подолати до 309 км на одному заряді за циклом WLTP (і вражаючі 440 км у місті). Крім того, він підтримує швидкісну зарядку потужністю до 100 кВт, що суттєво розширює географію подорожей та дозволяє впевнено виїжджати на міжміські траси.
Citroën представив недорогий електромобіль ë-C3 Tonic (фото)
Сучасне сімейство Citroën C3 четвертого покоління розроблялося за абсолютно новою для європейського ринку філософією Smart Car, де ключовим завданням інженерів було максимальне зниження собівартості виробництва без втрати фірмового комфорту.
На відміну від старших моделей концерну Stellantis, які використовують складну платформу CMP, новий ë-C3 побудований на спрощеній та оптимізованій версії цієї архітектури.
За матеріалами:
autocentre.ua
Авто
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