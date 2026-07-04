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OpenAI планує заробити 100 млрд доларів на рекламі

Технології&Авто
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OpenAI планує заробити 100 млрд доларів на рекламі
OpenAI планує заробити 100 млрд доларів на рекламі
OpenAI планує запустити рекламу в ChatGPT із метою залучити 102 млрд доларів доходу до 2030 року. Проте дебют компанії на ринку маркетингових послуг викликав скепсис.
Під час фестивалю «Каннські леви» провідні світові агенції розкритикували запропоновані рішення, повідомляє The Observer.
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Через пошук нових джерел прибутку та необхідність підвищити капіталізацію запланований вихід OpenAI на IPO відклали на 2027 рік.
Сем Альтман змушений активно розвивати цей напрям, оскільки споживчих підписок недостатньо для стрімкого зростання, а корпоративний сегмент активно освоює головний конкурент — Anthropic.
В OpenAI запевняють, що оголошення в чат-боті будуть релевантними до контексту й не заважатимуть користувачам.
Натомість представники індустрії назвали цей підхід застарілим. Директор з інновацій Omnicom Media Шон Беттс порівняв пропозиції стартапу з інструментами соцмереж 15-річної давності.
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Аналітики вважають плани компанії нереалістичними, оскільки вона намагається за кілька років повторити фінансовий шлях Google, який тривав десятиліттями.
Попри критику, великі мовні моделі (LLM) вже змінюють поведінку споживачів.
За даними Publicis Media UK, прямий трафік на сайти брендів падає, але конверсія покупок зростає, бо користувачі дедалі частіше купують товари за прямими рекомендаціями ШІ.
Головним викликом для ринку залишається інтеграція брендів у цей скорочений шлях клієнта до покупки без втрати його довіри.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
OpenAI
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