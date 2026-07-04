Механік назвав автомобільні бренди із найдорожчим ремонтом 04.07.2026, 01:14 — Технології&Авто

Ремонт люксових брендів дорожче та важче, Фото: magnific

Механік одного з автомагазинів працював з транспортними засобами практично усіх великих виробників. Кріс Пайл на своєму досвіді визначив, які автомобілі мають «підводні камені», коли справа доходить до ремонту.

Про це пише видання gobankingrates.

5 автомобільних брендів, яких слід уникати

Пайл підкреслює, що автомобілі, які він визначив особисто для себе «поганими», насправді не є такими з точки зору продуктивності чи розкоші.

Але з практичного боку Volkswagen, Mercedes Benz, Audi, Mini та Jaguar створюють купу проблем як власникам, так і механікам.

З автомобілями цих марок просто важче працювати та складніше послуги з ремонту поза дилерським центром, — пояснив він.

Причина 1: Запчастини та витратні матеріали коштують дорожче

Під час ремонтних робіт або технічного обслуговування, власники авто дізнаються, що витратні матеріали на їхні марки досить дорогі.

Навіть звичайні предмети технічного обслуговування, такі як масляні фільтри та гальмівні колодки, для машин преміум-класу коштують значно дорожче.

Причина 2: Обмежені варіанти післяпродажного обслуговування

Коли справа доходить до запасних частин, для більшості марок автомобілів є вибір. Скажімо, їм можна знайти якісну альтернативу у інших виробників. Але це не так, коли справа стосується п’ятьох брендів екстра-класу, адже на на ринку запчастин для них немає конкуренції.

Тому простий ремонт, який на Honda може коштувати 200 доларів, для Mercedes перетворюється у 500 доларів або більше, оскільки у автовласника немає іншого вибору, як купити дорогу заводську запчастину.

Причина 3: Важкий доступ

У сучасних автомобілях основні деталі розташовують під капотом, але люксові бренди використовують цей простір до крайності, пакуючи компоненти якомога щільніше.

Тому проста, на перший погляд робота, стає дороговартісним випробуванням, оскільки майстрам доводиться спочатку викручувати та знімати деталі, аби отримати доступ до частини, яка потребує виправлення. Й у зворотному напрямку.

Причина 4: Обмежені ресурси

Пайл зізнався, що витрачає щомісяця по 450 доларів на посібники з ремонту автомобілів, які охоплюють більшість марок, моделей і років. Але навіть ці ресурси не відповідають цим брендам класу люкс. Тому він додатково купує ще й за посібник на конкретну модель, а витрати, зрештою, перекладаються на клієнтів.

Причина 5: Діагностичні інструменти

Сучасний ремонт автомобілів значною мірою покладається на комп’ютеризовані діагностичні інструменти, які можуть «спілкуватися» з бортовими системами автомобіля. З більшістю автомобільних брендів ці інструменти чудово працюють, але з розкішними автомобілями сканери не дієві.

Тому коли стандартне діагностичне обладнання «мертве», механіки змушені використовувати дорогі інструменти, що стосуються конкретної марки, або ж взагалі відправляти клієнтів до дилерських центрів.

Причина 6: Загальний рівень складності

Усі ці фактори разом створюють транспортні засоби, які важче діагностувати та відремонтувати. Й швидке рішення для Toyota стає складним проектом для Audi.

Що це означає для покупців автомобілів

Хоча бренди часто пропонують чудову продуктивність, комфорт і престиж, вони мають приховані витрати, які, на думку фахівця, можуть стати зайвим фінансовим тягарем, коли потрібен ремонт.

Тому Пайл рекомендує обирати моделі, деталі до яких можна знайти у будь-якому магазині, що у подальшому суттєво спростить та здешевить технічне обслуговування або ремонт транспортного засобу.

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