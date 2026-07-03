Які автомобілі найчастіше купували українці в червні (інфографіка) Сьогодні 20:03 — Технології&Авто

У червні на внутрішньому ринку легкових автомобілів з пробігом зафіксували певне зниження активності. Протягом місяця українці уклали 74 725 угод купівлі-продажу. Це на 4,8% менше, ніж у травні. Водночас порівняно з червнем 2025 року ринок продемонстрував зростання на 2,3%.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Динаміка ринку легкових авто, eauto.org.ua

Найпопулярніші марки на внутрішньому ринку

Серед брендів лідером залишається Volkswagen, який майже вдвічі випереджає найближчого конкурента Renault.

Третє місце посідає BMW, яка цього разу випередила Skoda. До першої п’ятірки також увійшли автомобілі ВАЗ/Lada.

Найпопулярніші марки, eauto.org.ua

Які моделі купували найчастіше

Серед моделей перше місце традиційно утримує Volkswagen Passat.

На другій позиції розташувалася Skoda Octavia, а третє місце зберіг Daewoo Lanos, який залишається одним із найпоширеніших автомобілів на українському вторинному ринку.

До списку найпопулярніших моделей також увійшли автомобілі BMW та Audi, а також Ford Focus, Renault Megane і Toyota Camry.

Найпопулярніші моделі, eauto.org.ua

Преміальний сегмент

У преміальному сегменті найбільшу активність продемонстрував Porsche. У червні власників змінили 270 автомобілів цієї марки.

Також на вторинному ринку було зареєстровано угоди щодо 17 автомобілів Maserati та 17 Bentley.

Крім того, нових власників отримали шість Rolls-Royce, п’ять Aston Martin, три Ferrari та один Lamborghini.

Найстаріший автомобіль місяця

Найстарішим автомобілем, зареєстрованим у червні, став BMW 321 1938 року випуску в кузові кабріолет. Автомобіль поставили на облік в Одесі.

Водночас технічні характеристики автомобіля свідчать про внесені зміни в конструкцію. Згідно з даними сервісного центру МВС, машина оснащена бензиновим двигуном об’ємом 2,4 літра. Заводська версія BMW 321 комплектувалася дволітровим шестициліндровим двигуном M 78 потужністю 45 к. с., тому встановлений агрегат, імовірно, було замінено під час експлуатації автомобіля.

Попри це, BMW 321 залишається рідкісним представником автомобільної історії, вік якого вже сягнув 88 років.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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