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Найдешевший кросовер Skoda може вийти на європейський ринок (фото)

Технології&Авто
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Skoda Kylaq
Skoda Kylaq
Компактний кросовер Skoda Kylaq, який в Індії коштує близько 8 тис. євро, може вийти на європейський ринок. У компанії підтвердили, що така можливість наразі перебуває на розгляді.
Генеральний директор Skoda Клаус Зелмер підтвердив у коментарі британському виданню Autocar, що компанія розглядає можливість продажу моделі Kylaq у Європі.
За його словами, кросовер необхідно адаптувати до європейських стандартів, однак навіть після цього його ціна, ймовірно, залишиться нижчою за 20 тис. євро. Зараз в Індії, де виробляють модель, її стартова вартість становить близько 8 тис. євро (приблизно 9 тис. доларів).
Найдешевший кросовер Skoda може вийти на європейський ринок (фото)

Що відомо про бюджетний кросовер

Skoda Kylaq — це компактний міський кросовер B-класу завдовжки близько 4 метрів. Автомобіль отримав фірмовий дизайн марки з великою решіткою радіатора та дворівневою передньою оптикою.
Найдешевший кросовер Skoda може вийти на європейський ринок (фото)
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Об’єм багажника становить 446 літрів. Уже в базовій комплектації модель оснащена цифровою панеллю приладів і 10,1-дюймовим мультимедійним дисплеєм. У дорожчих версіях доступні клімат-контроль, круїз-контроль, камера заднього виду, а також електропривід і вентиляція передніх сидінь.
Під капотом встановлено 1,0-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 115 к. с., який працює в парі із шестиступеневою механічною або автоматичною коробкою передач. Привід — лише передній.
За матеріалами:
Фокус
АвтоКросовер
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