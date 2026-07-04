Apple випустить новий MacBook Pro цього року, а у 2027-му представить модель в оновленому дизайні Сьогодні 05:04 — Технології&Авто

Apple планує редизайн базової моделі MacBook Pro

Apple планує випустити базовий 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M 6 до кінця 2026 року, а вже в першій половині 2027-го представити повністю оновлену модель із новим дизайном. Окрім ноутбука, компанія також готує оновлення лінійки iPad Pro.

Про це повідомляє Bloomberg.

Apple планує редизайн базової моделі MacBook Pro

За даними видання, цьогорічний MacBook Pro з M 6 збереже нинішній дизайн. Водночас Apple вже завершила розробку наступної версії ноутбука, яка стане першим помітним редизайном базової моделі за останні кілька років.

Очікується, що новий MacBook Pro збереже 14-дюймовий дисплей, однак його зовнішній вигляд відповідатиме дизайну майбутніх сенсорних MacBook, над якими також працює Apple. Раніше таккож повідомлялось, що ноутбуки можуть отримати виріз у стилі Dynamic Island і дебютувати наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

6 компанія, за інформацією Bloomberg, перейде до сімейства процесорів M 7 . Раніше видання також повідомляло, що Apple може 7 Pro і M 7 Max. Після виходу моделі з Mкомпанія, за інформацією Bloomberg, перейде до сімейства процесорів M. Раніше видання також повідомляло, що Apple може пропустити покоління M 6 Pro і M 6 Max , випустивши натомість MPro і MMax.

Крім того, Apple тестує чотири нові моделі iPad Pro. Їхній реліз очікується навесні 2027 року. Планшети, як і раніше, будуть доступні з 11- та 13-дюймовими дисплеями, а основні зміни стосуватимуться внутрішнього оснащення.

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