Apple випустить новий MacBook Pro цього року, а у 2027-му представить модель в оновленому дизайні
Apple планує випустити базовий 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M6 до кінця 2026 року, а вже в першій половині 2027-го представити повністю оновлену модель із новим дизайном. Окрім ноутбука, компанія також готує оновлення лінійки iPad Pro.
Про це повідомляє Bloomberg.
Apple планує редизайн базової моделі MacBook Pro
За даними видання, цьогорічний MacBook Pro з M6 збереже нинішній дизайн. Водночас Apple вже завершила розробку наступної версії ноутбука, яка стане першим помітним редизайном базової моделі за останні кілька років.
Очікується, що новий MacBook Pro збереже 14-дюймовий дисплей, однак його зовнішній вигляд відповідатиме дизайну майбутніх сенсорних MacBook, над якими також працює Apple. Раніше таккож повідомлялось, що ноутбуки можуть отримати виріз у стилі Dynamic Island і дебютувати наприкінці 2026 або на початку 2027 року.
Після виходу моделі з M6 компанія, за інформацією Bloomberg, перейде до сімейства процесорів M7. Раніше видання також повідомляло, що Apple може пропустити покоління M6 Pro і M6 Max, випустивши натомість M7 Pro і M7 Max.
Крім того, Apple тестує чотири нові моделі iPad Pro. Їхній реліз очікується навесні 2027 року. Планшети, як і раніше, будуть доступні з 11- та 13-дюймовими дисплеями, а основні зміни стосуватимуться внутрішнього оснащення.
Поділитися новиною
Також за темою
У Китаї відкриють перший готель, де весь персонал замінять роботи
OpenAI планує заробити 100 млрд доларів на рекламі
Продажі Toyota знижуються четвертий місяць поспіль через кризу на Близькому Сході
Механік назвав автомобільні бренди із найдорожчим ремонтом
ТОП-5 найкращих бюджетних смартфонів 2026 року (фото)
Співробітникам Alibaba заборонили використовувати Claude Code