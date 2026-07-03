Meta планує запустити хмарний бізнес для продажу ШІ-потужностей
Передумови та фінансові очікування
- позиція засновника: генеральний директор Meta Марк Цукерберг раніше підтверджував інвесторам готовність компанії запустити комерційний API-сервіс із оплатою за фактичне використання даних (токени). За його словами, зовнішні компанії регулярно звертаються до Meta з пропозиціями викупити частину її комп’ютерних потужностей із націнкою;
- приклад конкурентів: аналогічну стратегію оренди інфраструктури зараз активно розвиває компанія SpaceX Ілона Маска після поглинання стартапу xAI. За оцінками Bloomberg Intelligence, здача в оренду потужностей суперкомп’ютера в Мемфісі для сторонніх розробників (зокрема Anthropic) може принести xAI понад $50 мільярдів доходу вже до 2028 року.;
- управління проєктом: розробкою хмарної платформи керують очільник інфраструктурного департаменту Сантош Джанардхан, представник підрозділу Meta Superintelligence Labs Даніель Гросс та президентка Meta Діна Пауелл Маккормік.
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