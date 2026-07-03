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Meta планує запустити хмарний бізнес для продажу ШІ-потужностей

Технології&Авто
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Американська корпорація Meta Platforms Inc. розробляє стратегію створення власного бізнесу у сфері хмарної інфраструктури. Компанія планує продавати доступ до обчислювальних потужностей для штучного інтелекту та своїх мобільних моделей.
Про це повідомляє Bloomberg.
За інформацією джерел видання, у межах внутрішньої ініціативи Meta Compute компанія розглядає можливість запуску двох основних напрямків. Перший — це продаж доступу до різноманітних ШІ-моделей, які працюватимуть на базі інфраструктури Meta. Другий напрямок передбачає надання клієнтам «сирої» обчислювальної місткості, що дозволить конкурувати зі спеціалізованими хмарними провайдерами.

Передумови та фінансові очікування

Meta вже інвестувала сотні мільярдів доларів у розбудову масштабних дата-центрів та закупівлю дорогих ШІ-чипів. Організація власного хмарного провайдера розглядається як ефективний інструмент для повернення цих капіталовкладень завдяки монетизації надлишкових ресурсів.
Розвиток цього бізнес-напрямку супроводжується такими факторами:
  • позиція засновника: генеральний директор Meta Марк Цукерберг раніше підтверджував інвесторам готовність компанії запустити комерційний API-сервіс із оплатою за фактичне використання даних (токени). За його словами, зовнішні компанії регулярно звертаються до Meta з пропозиціями викупити частину її комп’ютерних потужностей із націнкою;
  • приклад конкурентів: аналогічну стратегію оренди інфраструктури зараз активно розвиває компанія SpaceX Ілона Маска після поглинання стартапу xAI. За оцінками Bloomberg Intelligence, здача в оренду потужностей суперкомп’ютера в Мемфісі для сторонніх розробників (зокрема Anthropic) може принести xAI понад $50 мільярдів доходу вже до 2028 року.;
  • управління проєктом: розробкою хмарної платформи керують очільник інфраструктурного департаменту Сантош Джанардхан, представник підрозділу Meta Superintelligence Labs Даніель Гросс та президентка Meta Діна Пауелл Маккормік.
Попри масштабні плани, проєкт Meta Compute наразі перебуває на стадії розробки, тому остаточна комерційна стратегія компанії та формат надання послуг ще можуть змінитися.
За матеріалами:
Діло
Meta
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