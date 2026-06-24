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OpenAI готує нову голосову модель для ChatGPT

Технології&Авто
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Нову аудіомодель вже почали розгортати для частини користувачів застосунку ChatGPT
Нову аудіомодель вже почали розгортати для частини користувачів застосунку ChatGPT
В коді застосунку ChatGPT помітили натяк на появу нової аудіомоделі: вона двонаправлена, тобто говорить і слухає одночасно.
Як зазначає Android Authority, запустити оновлення можуть вже цього тижня.
Модель, згадки про яку вперше помітив ресурс TestingCatalog минулого тижня, має назву GPT Bidi 1 (скорочення від bidirectional / двонаправлений) і описується як наступне покоління голосового режиму ChatGPT із «великим стрибком в інтелекті».
Bidi 1 відображатиметься у списку моделей в налаштуваннях поруч зі стандартним і розширеним голосовими режимами. Після її активації голосова іконка змінюватиме колір на жовтий.

Як працюватиме Bidi 1

Очікується, що Bidi 1 пропонуватиме невеликі природні реакції, коли користувач робить коротку паузу або сповільнює мовлення, не перебиваючи його, а також зможе швидко перемикатися між завданнями. Наприклад, якщо попросити аудіомодель порахувати до десяти, а потім посеред процесу змінити інструкцію і попросити рахувати у зворотному порядку, вона миттєво адаптується до нового запиту.
Водночас однією з найбільших змін може стати здатність моделі утримувати контекст довгих розмов, а не втрачати попередню інформацію, як відбувається з нинішнім голосовим режимом ChatGPT. Крім того, Bidi 1 більше не втручатиметься під час тривалих пауз у розмові.
Нову аудіомодель вже почали розгортати для частини користувачів застосунку ChatGPT, що може свідчити про її публічний запуск цього тижня.
За матеріалами:
mezha.media
OpenAIChatGPTЧат ботШІ
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