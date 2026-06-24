OpenAI готує нову голосову модель для ChatGPT Сьогодні 23:49 — Технології&Авто

Нову аудіомодель вже почали розгортати для частини користувачів застосунку ChatGPT

В коді застосунку ChatGPT помітили натяк на появу нової аудіомоделі: вона двонаправлена, тобто говорить і слухає одночасно.

Як зазначає Android Authority, запустити оновлення можуть вже цього тижня.

Модель, згадки про яку вперше помітив ресурс TestingCatalog минулого тижня, має назву GPT Bidi 1 (скорочення від bidirectional / двонаправлений) і описується як наступне покоління голосового режиму ChatGPT із «великим стрибком в інтелекті».

BREAKING 🔥: First tests of "Bidi 1", an upcoming bidirectional voice model from OpenAI. This upgrade will arrive in ChatGPT and, potentially, in Codex soon as well.



> Bidi 1 can speak over while you are talking and keep listening.

> Bidi 1 can switch between tasks back and… https://t.co/BwWhCKx3G0 pic.twitter.com/Fawc74kBym — 🚨 AI News | TestingCatalog (@testingcatalog) June 23, 2026

Bidi 1 відображатиметься у списку моделей в налаштуваннях поруч зі стандартним і розширеним голосовими режимами. Після її активації голосова іконка змінюватиме колір на жовтий.

Як працюватиме Bidi 1

Очікується, що Bidi 1 пропонуватиме невеликі природні реакції, коли користувач робить коротку паузу або сповільнює мовлення, не перебиваючи його, а також зможе швидко перемикатися між завданнями. Наприклад, якщо попросити аудіомодель порахувати до десяти, а потім посеред процесу змінити інструкцію і попросити рахувати у зворотному порядку, вона миттєво адаптується до нового запиту.

Водночас однією з найбільших змін може стати здатність моделі утримувати контекст довгих розмов, а не втрачати попередню інформацію, як відбувається з нинішнім голосовим режимом ChatGPT. Крім того, Bidi 1 більше не втручатиметься під час тривалих пауз у розмові.

Нову аудіомодель вже почали розгортати для частини користувачів застосунку ChatGPT, що може свідчити про її публічний запуск цього тижня.

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