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Скільки електроенергії споживає зарядка телефону, яка нічого не заряджає

Технології&Авто
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Що буде, якщо залишити зарядний пристрій у розетці без телефону
Що буде, якщо залишити зарядний пристрій у розетці без телефону
Більшість людей залишають зарядний пристрій постійно підключеним до розетки, навіть коли він не використовується. Це зручно, проте виникає логічне запитання: чи споживає зарядний пристрій електроенергію, якщо телефон не підключений?
Виявляється, відповідь не така однозначна, як здається, йдеться в матеріалі Edgadget.
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Як зазначає видання, зовні непідключений зарядний пристрій може здатися нешкідливим, але він все ж споживає енергію.
Коли зарядка підключена до розетки, вона переходить у режим очікування — це необхідно для того, щоб зарядний пристрій міг миттєво почати роботу, щойно ви підключите телефон.
Таке споживання характерне для більшості сучасних побутових приладів, які завжди залишаються готовими до роботи.
Споживання одного звичайного зарядного пристрою в режимі очікування досить низьке — приблизно від 0,1 до 0,5 вата. У перерахунку це становить близько 2−24 ват-годин на добу.
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Для одного пристрою це практично непомітні значення. Однак у реальному житті в квартирі, як правило, є кілька зарядних пристроїв — для телефону, планшета, навушників, портативних консолей та інших гаджетів. У такому випадку сумарне споживання стає вже більш помітним.

Чи впливає це на рахунок за електроенергію

У більшості випадків вплив мінімальний. Одна зарядка на рік може додати пару доларів до рахунку за електроенергію — залежно від тарифів у країні. Так, при споживанні 20 Вт·год на день за чинним тарифом в Україні (4,32 грн за 1 кВт·год) це обійдеться приблизно в 30 гривень за весь рік.
Однак тут є декілька нюансів. Кожен зарядний пристрій у домі потрібно розглядати окремо. Це стосується не лише зарядних пристроїв для смартфонів, а й зарядних пристроїв для планшетів та портативних ігрових консолей.
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Також експерти попереджають, що неоригінальні, дешеві зарядні пристрої можуть споживати до 20 разів більше енергії, ніж ті, які випускає сам виробник. У підсумку вплив на рахунок за електроенергію може стати більш помітним.
Найпростіший спосіб боротьби з переліченими неприємностями — виробити звичку витягувати зарядний пристрій із розетки, коли він не використовується. Це повністю усуває фонове споживання енергії.
Також допомагає використання «розумних» розеток або мережевих фільтрів із вимикачем, які дозволяють повністю знеструмлювати пристрої.
За матеріалами:
УНІАН
Електроенергія
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