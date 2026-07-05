Lamborghini представила гібридний Urus — «найшвидший у світі суперпозашляховик»
Автовиробник Lamborghini презентував нову гібридну версію свого позашляховика Urus.
Про це повідомляє CNBC.
Lamborghini називає новий Urus SE Performante «найшвидшим суперпозашляховиком у світі». Автомобіль здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 3,3 секунди та розвивати максимальну швидкість 312 км/год.
Новий гібрид оснащений електродвигуном та 4-літровим двигуном V-8 з подвійним турбонаддувом, який видає потужність у 812 кінських сил і приблизно 1000 Нм крутного моменту.
Вартість
Компанія Lamborghini, яка належить німецькому концерну Volkswagen AG, заявила, що оголосить ціни на Urus SE Performante ближче до моменту старту продажів.
При цьому ціна позашляховика Urus SE 2026 року починається від 250 до 280 000 доларів США, залежно від моделі.
Бренд Urus відіграв вирішальну роль в успіху Lamborghini з моменту його появи майже десять років тому.
За словами гендиректора компанії Стефана Вінкельмана, на цю марку автомобіля припадає близько 50% світових продажів бренду щорічно, а загальний обсяг продажів Lamborghini минулого року наблизився до 11 000 автомобілів.
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