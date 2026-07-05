Chery випустила нетиповий рамний пікап у стилі Ford Bronco (фото) 05.07.2026, 01:12 — Технології&Авто

Chery Rely P3X — недорогий рамний пікап, Фото: Chery

Новий Chery Rely P3X розширив лінійку пікапів китайського бренду. Його продажі почнуться в найближчі місяці та заплановано експорт моделі.

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Рамний пікап Chery Rely P3X — серійна версія концепту KP31. Його передня частина з круглими фарами витримана в дусі Ford Bronco.

Авто отримало масивні бампери та пластикові розширювачі арок. Воно доволі крупне, за мірками середньорозмірних пікапів.

На передній панелі встановлено два екрани, Фото: Chery

Розміри Chery Rely P3X 2026:

довжина — 5610 мм;

ширина — 1920 мм;

висота — 1925 мм;

вантажопідйомність — 1000 кг.

У салоні Chery P3X встановили цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін.

Передні крісла оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем, а у задніх сидінь регулюється нахил спинки. У центральній консолі сховано холодильник.

Задні сидіння мають регульований кут нахилу спинки, Фото: Chery

Новий Chery Rely P3X отримав нетипову плагін-гібридну установку з 2,5-літровим турбодизелем та електромотором. Сумарна віддача становить 476 к. с. і 800 Нм. Пізніше очікується бензиновий гібрид.

Пікап Chery P3X здатен буксирувати 3,5-тонний причіп. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, також є режими для різних типів бездоріжжя.

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