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Chery випустила нетиповий рамний пікап у стилі Ford Bronco (фото)

Технології&Авто
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Chery Rely P3X — недорогий рамний пікап
Chery Rely P3X — недорогий рамний пікап, Фото: Chery
Новий Chery Rely P3X розширив лінійку пікапів китайського бренду. Його продажі почнуться в найближчі місяці та заплановано експорт моделі.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Рамний пікап Chery Rely P3X — серійна версія концепту KP31. Його передня частина з круглими фарами витримана в дусі Ford Bronco.
Авто отримало масивні бампери та пластикові розширювачі арок. Воно доволі крупне, за мірками середньорозмірних пікапів.
На передній панелі встановлено два екрани
На передній панелі встановлено два екрани, Фото: Chery

Розміри Chery Rely P3X 2026:

  • довжина — 5610 мм;
  • ширина — 1920 мм;
  • висота — 1925 мм;
  • вантажопідйомність — 1000 кг.
У салоні Chery P3X встановили цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін.
Передні крісла оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем, а у задніх сидінь регулюється нахил спинки. У центральній консолі сховано холодильник.
Задні сидіння мають регульований кут нахилу спинки
Задні сидіння мають регульований кут нахилу спинки, Фото: Chery
Новий Chery Rely P3X отримав нетипову плагін-гібридну установку з 2,5-літровим турбодизелем та електромотором. Сумарна віддача становить 476 к. с. і 800 Нм. Пізніше очікується бензиновий гібрид.
Пікап Chery P3X здатен буксирувати 3,5-тонний причіп. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, також є режими для різних типів бездоріжжя.
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