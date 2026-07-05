Chery випустила нетиповий рамний пікап у стилі Ford Bronco (фото)
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Новий Chery Rely P3X розширив лінійку пікапів китайського бренду. Його продажі почнуться в найближчі місяці та заплановано експорт моделі.
Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Рамний пікап Chery Rely P3X — серійна версія концепту KP31. Його передня частина з круглими фарами витримана в дусі Ford Bronco.
Авто отримало масивні бампери та пластикові розширювачі арок. Воно доволі крупне, за мірками середньорозмірних пікапів.
Розміри Chery Rely P3X 2026:
- довжина — 5610 мм;
- ширина — 1920 мм;
- висота — 1925 мм;
- вантажопідйомність — 1000 кг.
У салоні Chery P3X встановили цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін.
Передні крісла оснащені електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем, а у задніх сидінь регулюється нахил спинки. У центральній консолі сховано холодильник.
Новий Chery Rely P3X отримав нетипову плагін-гібридну установку з 2,5-літровим турбодизелем та електромотором. Сумарна віддача становить 476 к. с. і 800 Нм. Пізніше очікується бензиновий гібрид.
Пікап Chery P3X здатен буксирувати 3,5-тонний причіп. Повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів, також є режими для різних типів бездоріжжя.Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.