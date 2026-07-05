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Sony припинить випуск ігор на дисках для PlayStation з 2028 року

Технології&Авто
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З 2028 року придбати ігри для PlayStation можна буде лише у цифровому форматі
З 2028 року придбати ігри для PlayStation можна буде лише у цифровому форматі
Компанія Sony Interactive Entertainment з січня 2028 року припинить випуск фізичних дисків для ігор на PlayStation. Рішення пояснюють зростанням популярності цифрового формату, який дедалі частіше обирають користувачі замість носіїв.
Про це повідомив старший директор із комунікацій контенту Sony Interactive Entertainment Сід Шуман.

Придбати ігри можна буде лише у цифровому форматі

У компанії уточнили, що це не вплине на ігри, які вже вийшли або вийдуть до січня 2028 року. Після цієї дати придбати ігри для PlayStation можна буде лише у цифровому форматі — через PlayStation Store або у цифрових ритейлерів.
Аналітик ігрової індустрії Пірс Гардінг-Роллс зазначив, що частка цифрових покупок суттєво зросла: якщо у 2013 році, на старті PlayStation 4, лише 13% користувачів обирали цифрові версії, то у 2025-му цей показник сягнув близько 80%.
Він також припустив, що PlayStation 6 можуть випустити не раніше 2028 року і вона, ймовірно, вже не матиме дисковода.
Окремо Sony поступово закриває PlayStation Store для консолей PS3 та PS Vita, через що власники цих пристроїв більше не зможуть купувати ігри.
У компанії пояснили це технічною застарілістю платформ, зокрема неможливістю підтримувати сучасні системи обробки платежів.
Процес закриття стартує у серпні 2026 року з Мексики, Гондурасу та Нікарагуа, а до липня 2027-го сервіс припинить роботу по всьому світу.
За матеріалами:
Forbes.ua
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