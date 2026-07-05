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BYD знову обійде Tesla з продажу електромобілів — Bloomberg

Технології&Авто
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BYD
BYD
Китайський BYD готовий повернути титул світового лідера з продажу електричних автомобілів, відібравши його у Tesla, оскільки автовиробник стрімко нарощує постачання за кордон.
Про це пише Bloomberg.

BYD виходить у лідери

У другому кварталі BYD поставила 557 090 повністю електричних автомобілів. Попри зниження показника порівняно з аналогічним періодом минулого року, цього, ймовірно, достатньо, аби випередити Tesla, котра, за оцінками аналітиків, може відзвітувати про близько 396 500 постачань.
Відтак, китайський виробник знову виходить у лідери після тимчасової втрати позицій.
BYD вперше обійшла Tesla у четвертому кварталі 2024 року та зберігала значну перевагу протягом 2025 року, оскільки політична активність Ілона Маска та тісні зв’язки з президентом США Дональдом Трампом розчарували споживачів, особливо у Європі.
Однак у першому кварталі цього року Tesla повернула лідерство, обійшовши BYD приблизно на 48 000 автомобілів, оскільки ослаблення попиту в Китаї скоротило продажі на домашньому ринку.
У червні загальні продажі BYD зросли на 5,5% — до 403 472 одиниць. Близько 43% продажів припало на зовнішні ринки, що акцентує посилення глобальної присутності компанії.
На тлі жорсткої цінової конкуренції на китайському ринку BYD робить ставку на технологічні рішення, зокрема розвиток систем автономного водіння. Компанія також швидко збільшує виробництво акумуляторів нового покоління.
Своєю чергою, Tesla активізує набір фахівців із систем допомоги водієві в Китаї після неодноразових затримок із запуском технології, яку вважають ключовою для конкуренції з місцевими гравцями.
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