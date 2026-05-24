4 міфи про заряджання смартфона 24.05.2026, 01:13 — Технології&Авто

Навколо акумуляторів досі існує багато порад, які були актуальні для старих типів батарей, але майже не стосуються сучасних смартфонів. Більшість нинішніх пристроїв використовують літій-іонні акумулятори, а вони працюють інакше, ніж старі нікель-кадмієві батареї.

Про чотири міфи про зарядку смартфонів пише BGR.

Новий смартфон обов’язково потрібно зарядити до 100%

Це один із найстаріших міфів. Колись така порада справді мала сенс, адже старі нікель-кадмієві батареї могли страждати від так званого «ефекту пам’яті». Якщо їх постійно заряджали не повністю, вони могли ніби «запам'ятовувати» меншу місткість.

У сучасних літій-іонних акумуляторів такої проблеми немає. Новий смартфон не обов’язково заряджати до 100% перед першим використанням.

Це можна зробити для зручності, щоб пристрій довше пропрацював без підзарядки, але для здоров’я батареї це не є необхідною умовою.

Заряджання до 100% обов’язково псує батарею

Ще один поширений страх — нібито кожне заряджання до 100% швидко знищує акумулятор. Насправді сучасні смартфони розраховані на повний заряд і мають контролери, які керують подачею енергії.

Водночас постійно тримати телефон на зарядці після досягнення 100% - не найкраща звичка. У такому режимі пристрій може трохи витрачати енергію і знову її добирати, що створює додаткове тепло й навантаження на батарею.

Саме тому в iPhone та багатьох Android-смартфонах є оптимізоване заряджання, яке доводить заряд до 100% ближче до моменту, коли користувач зазвичай бере телефон у руки.

Телефон потрібно повністю розряджати перед заряджанням

Цей міф теж прийшов зі старих батарей. Для нікель-кадмієвих акумуляторів повний розряд міг допомагати уникати втрати місткості, але з літій-іонними батареями все навпаки.

Сучасні акумулятори не люблять регулярного розряду до 0%. Кожен повний цикл від 0% до 100% наближає батарею до природного зношування.

Якщо ж заряджати телефон частинами, наприклад з 20% до 80%, повний цикл набирається повільніше, а ресурс акумулятора може зберігатися довше.

Потрібно користуватися тільки оригінальною зарядкою

Виробники часто радять використовувати фірмові зарядні пристрої, бо вони точно відповідають характеристикам конкретного смартфона. Але це не означає, що будь-який сторонній адаптер автоматично небезпечний.

Якісні зарядки інших брендів також можна використовувати, якщо вони відповідають потрібним стандартам і підтримують правильну потужність.

Важливо звертати увагу на напругу, силу струму, підтримку швидкого заряджання та сумісність із вашим пристроєм.

Проблеми можуть виникнути з дешевими, несертифікованими або сумнівними адаптерами. Вони можуть працювати нестабільно, перегріватися або неправильно узгоджувати потужність зі смартфоном.

