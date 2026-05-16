5 помилок, яких варто уникати після купівлі нового телефона

Перші години після купівлі нового телефона важливіші, ніж здається. Якщо поспіхом приймати всі дозволи, переносити старі дані без розбору й одразу встановлювати десятки застосунків, це може вплинути на безпеку, автономність і загальний комфорт користування.

Про те, що потрібно врахувати при купівлі нового смартфона, пише BGR.

Не ігноруйте налаштування безпеки

Під час першого запуску смартфона багато хто швидко пропускає налаштування, пов’язані з безпекою. Але саме телефон сьогодні зберігає паролі, банківські дані, фото, документи й доступ до акаунтів.

Тому одразу варто налаштувати пароль, PIN-код або біометричний захист, а також перевірити вбудовані функції на кшталт Google Play Protect на Android чи Find My на iPhone. Такі інструменти допомагають не лише захистити дані, а й підвищити шанси знайти пристрій у разі втрати або крадіжки.

Не встановлюйте всі застосунки одразу

Після купівлі нового смартфона виникає спокуса одразу завантажити всі програми, якими ви користувалися раніше. Але це не завжди хороша ідея.

Частина старих застосунків може вже бути непотрібною, адже їхні функції давно з’явилися в самій системі. Крім того, масове встановлення програм одразу забиває пам’ять і може створити зайве навантаження на телефон ще до того, як ви нормально почнете ним користуватися.

Краще встановлювати тільки те, що справді потрібно, а заодно видалити зайві попередньо встановлені програми, якщо вони вам не потрібні.

Не погоджуйтеся на всі дозволи

Ще одна поширена помилка — автоматично дозволяти всім застосункам доступ до камери, мікрофона, контактів, файлів і геолокації. Не кожній програмі це справді потрібно.

Наприклад, якщо ви не плануєте завантажувати фото в певний застосунок, йому не обов’язково давати доступ до галереї або камери. Під час налаштування краще уважно переглядати кожен запит і дозволяти лише те, що відповідає реальним функціям програми.

Те саме стосується сповіщень. Якщо дозволити їх усім застосункам, телефон швидко перетвориться на постійне джерело відволікань, а батарея розряджатиметься швидше.

Не переносіть усе зі старого телефона без розбору

Новий смартфон — це хороша можливість почати з чистішої системи. Але багато користувачів просто повністю клонують старий пристрій, переносячи всі застосунки, файли й налаштування разом із цифровим сміттям.

Повністю відмовлятися від перенесення даних не потрібно. Фото, контакти, паролі й важливі налаштування справді варто зберегти. Але перед перенесенням краще витратити трохи часу на старому телефоні: видалити непотрібні програми, зайві файли й усе, що не має сенсу переносити далі.

Так новий смартфон отримає тільки потрібні дані, а не весь баласт, який накопичувався роками.

Не позбувайтеся старого смартфона одразу

Продавати, дарувати або скидати старий телефон до заводських налаштувань одразу після купівлі нового — теж не найкраща ідея. У перші дні може з’ясуватися, що не всі дані перенеслися, якийсь застосунок працює інакше або потрібна інформація залишилася на старому пристрої.

Краще потримати старий смартфон під рукою хоча б кілька тижнів. Коли ви переконаєтеся, що все перенесено правильно, тоді вже можна повністю очистити пристрій і передати його іншій людині або продати.

Також не варто одразу викидати коробку від нового телефона. Вона може знадобитися для повернення, обміну або майбутнього продажу пристрою.

