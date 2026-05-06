Сьогодні 22:06 — Особисті фінанси

Ціни на пам’ять для смартфонів можуть зрости майже вдвічі

Ринок мобільної DRAM не показує ознак уповільнення, оскільки вся галузь очікує зростання цін приблизно на 100 відсотків поквартально (QoQ) у другому кварталі 2026 року, що стане доповненням до зростання цін на LPDDR5X на 58−63 відсотки QoQ у першому кварталі.

Лише кілька днів тому SemiAnalysis повідомила, що контрактні ціни на LPDDR5 нещодавно коливалися близько 10 доларів за гігабайт після триразового зростання з першого кварталу 2025 року. Більше того, фірма очікувала, що ця тенденція зростання цін збережеться аж до 2027 року.

Хоча ціноутворення DRAM на другий квартал 2026 року досі допрацьовується, TrendForce очікує, що ціни на мобільну DRAM покажуть зростання QoQ у межах від 93 до 98 відсотків.

Виходячи з базової ціни 10 доларів за гігабайт, очікується, що типовий модуль LPDDR5 буде коштувати від 19,3 до 19,8 долара за гігабайт у другому кварталі 2026 року.

Більше того, згідно з іншим звітом, виробники пам’яті тепер укладають LTA зі стелею контрактної ціни близько 1350 доларів і підлогою близько 500 доларів за 64 ГБ DRAM. Це еквівалентно максимальній ціні 21 долар за гігабайт і мінімальній ціні 7,8 долара за гігабайт.

З позитивного боку, відносне поширення LTA обмежує простір подальшого підвищення цін. Якщо прийняти вищезгадані цифри, LTA передбачають подальше зростання цін всього на 8,8 відсотка, враховуючи інтерполіровану вартість 19,3 долара за гігабайт для модуля LPDDR5 у другому кварталі і стеля цін, зумовлена ​​LTA, близько 21 долара за гігабайт.

