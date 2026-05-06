0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Реформа для водіїв (зміна віку, цифровізація та право на керування) — законопроєкт

Технології&Авто
65
Реформа для водіїв (зміна віку, цифровізація та право на керування) — законопроєкт
Реформа для водіїв (зміна віку, цифровізація та право на керування) — законопроєкт
Правила отримання посвідчень водія та вікові межі можуть переглянути та повністю легалізувати цифрові документи.
В Україні готують масштабну реформу дорожнього законодавства.
Про це йдеться в законопроєкті № 15200, пише РБК-Україна.
Реформа є частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Її головна мета — підвищення безпеки дорожнього руху та перехід до європейської моделі контролю за підготовкою водіїв.
Документ приводить категорії транспортних засобів у відповідність до норм ЄС.

Що передбачається

Вводиться категорія АМ для мопедів (швидкість до 45 км/год) та А2 для мотоциклів потужністю до 35 кВт.
Деталізуються вимоги до масо-габаритних характеристик категорій B, C та D. Наприклад, для D1 — не більше 16 місць та довжина до 8 метрів.

Зміна віку

Законопроєкт запроваджує принцип поступового доступу до керування транспортом залежно від досвіду та віку:
  • з 15 років — мопеди та легкі двоколісні засоби;
  • з 17 років — категорії B і BE (лише у супроводі досвідченого водія зі стажем від двох років);
  • з 20 років — потужні мотоцикли (категорія А) за умови дворічного стажу на А2, або з 24 років — для прямого доступу;
  • з 24 років — автобуси (категорії D і DE), або з 21 року за наявності професійної підготовки.
Читайте також

Цифровізація

Реформа передбачає повну легалізацію електронних посвідчень водія та техпаспортів. Цифрові документи в «Дії» матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові, та зможуть використовуватися без обов’язкового фізичного аналога. Кабмін окремо визначить правила обробки та захисту персональних даних власників.

Право на керування

Права вважатимуться анульованими у низці випадків. Перш за все, це стосується закінчення терміну дії документа, його втрати або обміну на новий.
Окремо виділяються наступні підстави для анулювання:
  • якщо водій не забрав готовий документ з сервісного центру протягом 1 року;
  • якщо права, видані вперше, були вилучені через порушення правил дорожнього руху.
Читайте також
Якщо водія позбавили прав за рішенням суду, процедура відновлення буде складнішою. Для повернення за кермо особі доведеться пройти позачерговий медичний огляд, а також успішно скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.
Якщо підстави для відновлення прав виникли через рік або пізніше, водій зобов’язаний повторно скласти іспити за найвищою категорією, яка зазначена у його посвідченні.
Місце для вашої реклами
Раніше Finance.ua писав, що нове водійське посвідчення можна швидко замовити онлайн у застосунку «Дія». Цією можливістю вже скористалися понад 350 тисяч водіїв.
Водночас кібершахраї дедалі частіше використовують тему отримання водійського посвідчення, щоб виманити гроші та персональні дані. У Головному сервісному центрі МВС та Кіберполіції застерегли: фейки в соцмережах можуть виглядати переконливо, але за ними стоять аферисти.
Також до сервісних центрів МВС часто звертаються з проханням надати довідку про «водійський стаж» або окремий документ, який би підтверджував видачу посвідчення водія. Такі запити зазвичай потрібні для обміну українського посвідчення водія за кордоном чи подання документів до іноземних установ. Однак офіційної довідки про водійський стаж не існує.
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоПоліція
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems