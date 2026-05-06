Реформа передбачає повну легалізацію електронних посвідчень водія та техпаспортів. Цифрові документи в «Дії» матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові, та зможуть використовуватися без обов’язкового фізичного аналога. Кабмін окремо визначить правила обробки та захисту персональних даних власників.
Право на керування
Права вважатимуться анульованими у низці випадків. Перш за все, це стосується закінчення терміну дії документа, його втрати або обміну на новий.
Окремо виділяються наступні підстави для анулювання:
якщо водій не забрав готовий документ з сервісного центру протягом 1 року;
якщо права, видані вперше, були вилучені через порушення правил дорожнього руху.
Якщо водія позбавили прав за рішенням суду, процедура відновлення буде складнішою. Для повернення за кермо особі доведеться пройти позачерговий медичний огляд, а також успішно скласти теоретичний та практичний іспити у сервісному центрі МВС.
Якщо підстави для відновлення прав виникли через рік або пізніше, водій зобов’язаний повторно скласти іспити за найвищою категорією, яка зазначена у його посвідченні.
Раніше Finance.ua писав, що нове водійське посвідчення можна швидко замовити онлайн у застосунку «Дія». Цією можливістю вже скористалися понад 350 тисяч водіїв.
Водночас кібершахраї дедалі частіше використовують тему отримання водійського посвідчення, щоб виманити гроші та персональні дані. У Головному сервісному центрі МВС та Кіберполіції застерегли: фейки в соцмережах можуть виглядати переконливо, але за ними стоять аферисти.
Також до сервісних центрів МВС часто звертаються з проханням надати довідку про «водійський стаж» або окремий документ, який би підтверджував видачу посвідчення водія. Такі запити зазвичай потрібні для обміну українського посвідчення водія за кордоном чи подання документів до іноземних установ. Однак офіційної довідки про водійський стаж не існує.