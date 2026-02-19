«Домовитися» про водійське посвідчення — що треба знати про цю аферу Сьогодні 17:47

Аферисти у месенджерах обіцяють водійське посвідчення за винагороду, після якої просто зникають

Кібершахраї дедалі частіше використовують тему отримання водійського посвідчення, щоб виманити гроші та персональні дані. У Головному сервісному центрі МВС та Кіберполіції застерегли: фейки в соцмережах можуть виглядати переконливо, але за ними стоять аферисти.

Як працює схема

Багато громадян шукають інформацію про отримання прав або інші послуги ТСЦ МВС через пошуковики та соцмережі, минаючи офіційні сайти. Саме цим користуються шахраї — створюють сторінки та оголошення, які імітують державні сервіси.

Для більшої довіри вони публікують гучні заголовки, «відгуки клієнтів» і коментарі нібито задоволених відвідувачів.

Найпоширеніші маніпуляції

Аферисти найчастіше:

заявляють, що мають «зв'язки» у ТСЦ МВС;

стверджують, що мають доступ до державних реєстрів;

пропонують спілкування лише у приватних чатах;

просять оплату на особисті банківські картки;

запевняють, що працюють у системі сервісних центрів;

обіцяють отримати перше посвідчення водія онлайн — без навчання та іспитів;

переконують, що самостійно скласти іспит або обміняти посвідчення нібито неможливо.

Головна мета — змусити людину перейти за посиланням або переказати кошти за «допомогу».

Що важливо знати про отримання посвідчення

У сервісних центрах наголошують: отримати перше водійське посвідчення без навчання та складання іспитів неможливо. Усі процедури відбуваються офіційно, за встановленими правилами.

Жодні державні послуги не оформлюються через приватні чати, а оплата не здійснюється на особисті картки невідомих осіб.

Як убезпечити себе

У ГСЦ МВС та Кіберполіції радять:

перевіряти інформацію лише на офіційних ресурсах;

не довіряти оголошенням у соцмережах і чатах;

не переходити за підозрілими посиланнями;

не передавати персональні дані стороннім особам.

Якщо ви натрапили на підозрілий сайт або сторінку, про це можна повідомити Кіберполіцію через спеціальну онлайн-форму . Також користувачі можуть самостійно ініціювати блокування фейкових ресурсів через проєкт Brama.

