Онлайн-продаж водійських посвідчень: українців попередили про чергову схему від шахраїв

Шахраї використовують фото військових для реклами фейкових послуг з виготовлення нібито справжніх посвідчень водія. Такі оголошення активно поширюються в TikTok та інших соцмережах. Мета зловмисників — виманити гроші та персональні дані користувачів.

Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція попереджають : придбані онлайн «водійські» не мають юридичної сили і не відображаються в застосунку Дія.

Як працює схема

Аферисти намагаються виглядати легальними і надійними, використовуючи такі методи:

використовують реальні фото військових та публічних людей як «докази»;

обіцяють знижки та спеціальні умови для військових;

запевняють, що посвідчення можна отримати онлайн, без іспитів;

демонструють фейкові листування та відгуки «задоволених клієнтів»;

гарантують, що документ буде «легальним» та відображатиметься в Дії.

Насправді такі «посвідчення» — лише пластикові картки без юридичної сили, які можуть створити проблеми із законом.

Що важливо знати

Офіційне водійське посвідчення видається лише:

особисто власнику у сервісному центрі МВС;

після складання теоретичного та практичного іспитів у автошколі;

після відновлення прав, якщо їх було позбавлено за ст. 130 або/та ст. 124 КУпАП.

Повторне навчання та екзаменація обов’язкові, якщо документ видавався тимчасово або був анульований.

Будь-які спроби обійти ці правила — ризиковані і не дають легального результату.

Що робити, якщо потрапили у пастку шахраїв

Якщо ви стали жертвою або помітили підозрілий контент:

не сплачуйте гроші та не передавайте персональні дані;

зверніться до Кіберполіції через електронну форму: https://ticket.cyberpolice.gov.ua;

попередьте інших користувачів про шахрайську схему.

Пам’ятайте: шахраї прагнуть лише отримати ваші гроші або персональні дані. Легальні документи отримують тільки через офіційні сервіси МВС.

