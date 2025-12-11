0 800 307 555
Онлайн-продаж водійських посвідчень: українців попередили про чергову схему від шахраїв

Кримінал
16
Шахраї використовують фото військових для реклами фейкових послуг з виготовлення нібито справжніх посвідчень водія. Такі оголошення активно поширюються в TikTok та інших соцмережах. Мета зловмисників — виманити гроші та персональні дані користувачів.
Головний сервісний центр МВС та Кіберполіція попереджають: придбані онлайн «водійські» не мають юридичної сили і не відображаються в застосунку Дія.

Як працює схема

Аферисти намагаються виглядати легальними і надійними, використовуючи такі методи:
  • використовують реальні фото військових та публічних людей як «докази»;
  • обіцяють знижки та спеціальні умови для військових;
  • запевняють, що посвідчення можна отримати онлайн, без іспитів;
  • демонструють фейкові листування та відгуки «задоволених клієнтів»;
  • гарантують, що документ буде «легальним» та відображатиметься в Дії.
Насправді такі «посвідчення» — лише пластикові картки без юридичної сили, які можуть створити проблеми із законом.
Що важливо знати

Офіційне водійське посвідчення видається лише:
  • особисто власнику у сервісному центрі МВС;
  • після складання теоретичного та практичного іспитів у автошколі;
  • після відновлення прав, якщо їх було позбавлено за ст. 130 або/та ст. 124 КУпАП.
Повторне навчання та екзаменація обов’язкові, якщо документ видавався тимчасово або був анульований.
Будь-які спроби обійти ці правила — ризиковані і не дають легального результату.

Що робити, якщо потрапили у пастку шахраїв

Якщо ви стали жертвою або помітили підозрілий контент:
  • не сплачуйте гроші та не передавайте персональні дані;
  • зверніться до Кіберполіції через електронну форму: https://ticket.cyberpolice.gov.ua;
  • попередьте інших користувачів про шахрайську схему.
Пам’ятайте: шахраї прагнуть лише отримати ваші гроші або персональні дані. Легальні документи отримують тільки через офіційні сервіси МВС.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до сервісних центрів МВС часто звертаються з проханням надати довідку про «водійський стаж» або окремий документ, який би підтверджував видачу посвідчення водія. Однак офіційної довідки про водійський стаж не існує.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems