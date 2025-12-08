У Києві викрили шахрайську схему з інвестиціями в агротехніку на 12 млн грн Сьогодні 09:14 — Кримінал

Правоохоронці Києва заочно повідомили про підозри власнику та директору товариства, які організували схему заволодіння грошима громадян під виглядом інвестицій у закупівлю сільськогосподарської техніки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як працювала схема

Слідство встановило, що підозрювані закликали людей вкладати гроші у закупівлю техніки зі США. Вони позиціонували себе як перший аграрний інвестиційний фонд в Україні та переконували, що це вигідний бізнес, оскільки техніку можна здавати в оренду або продавати.

Товариство активно рекламувало бізнес-проєкт на YouTube, у Telegram та Instagram. Відеоролики демонстрували техніку, яка насправді не мала стосунку до проєкту. У рекламі також розповідали, що інвестори вже нібито отримали високі прибутки.

За даними слідства, під виглядом інвестицій товариство заволоділо коштами 23 людей на суму понад 12 млн грн. Обіцяної техніки та прибутків інвестори не отримали.

Покарання

Дії власника та директора підприємства кваліфіковано за ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8 років.

