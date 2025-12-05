БЕБ у Києві викрило збут фальшивих доларів: деталі Сьогодні 16:33 — Кримінал

Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом збуту підробленої іноземної валюти.

Слідством встановлено, що чоловік через онлайн-оголошення знаходив продавців вживаної техніки Apple, зустрічався з ними в Києві й розраховувався за товар фальшивими стодоларовими купюрами.

Під час слідчих дій детективи БЕБ вилучили ці фальшиві банкноти. Вони були надвисокої якості, їх фактично неможливо було відрізнити від справжніх 100 доларових банкнот.

У результаті вжитих детективами заходів, забезпечено відшкодування матеріальної шкоди потерпілим громадянам у розмірі понад 370 тис. грн.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Київської міської прокуратури.

