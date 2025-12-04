0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Завозили авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ: на Львівщині викрили схему

Кримінал
0
Завозили авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ: на Львівщині викрили схему
Завозили авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ: на Львівщині викрили схему
На Львівщині викрили групу осіб, які ввозили вживані автомобілі до України під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, а потім продавали їх через онлайн-майданчики.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
За даними слідства, до групи осіб, залучених до контрабанди транспортних засобів, входили керівники кількох благодійних фондів та організацій.
При перетині кордону України, учасники схеми декларували автівки як гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Щоб уникнути сплати митних платежів, подавали на митницю документи з неправдивими даними та отримували пільговий режим ввезення.
Читайте також
Насправді ж автомобілі призначалися для продажу третім особам через спеціалізовані платформи онлайн-оголошень.
Під час контрольної закупівлі детективи придбали один із таких автомобілів, ввезений як «гуманітарний». Оплату отримала особа, яка не мала стосунку до жодної благодійної діяльності.
У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцем проживання фігурантів, на території розбірки автомобілів та у транспортних засобах. Вилучено майно на понад 4,3 млн грн, у тому числі майже 3 млн грн готівкових коштів, 4 автомобілі, а також імітаційні купюри на суму 9500 доларів США.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems