У Києві викрили шахраїв, які ошукали пенсіонерів на 1,5 млн гривень під виглядом ремонту комп’ютерів

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві судитимуть двох шахраїв, які ошукали пенсіонерів майже на півтора мільйона гривень під виглядом ремонту комп’ютерної техніки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Як діяла шахрайська схема

Під виглядом комп’ютерних майстрів діяли місцеві мешканці 26 та 27 років. Вони розклеювали оголошення у під’їздах про ремонт ноутбуків, комп’ютерів і мобільних телефонів, замовлення приймали лише від людей похилого віку.

Після «ремонту» шахраї користувалися тим, що літні люди не розуміються на вартості послуг, і змушували їх платити завищені ціни. В окремих випадках вони самостійно заходили в інтернет-банкінг потерпілих і переводили кошти на свої рахунки.

Жертвами стали четверо киян віком від 67 до 83 років. Деякі віддавали останні гроші, що зберігали вдома.

Покарання

Під час проведення обшуку за місцем проживання порушників правоохоронці вилучили речові докази: брошури з оголошеннями, візитні та банківські картки , а також гроші, отримані незаконним шляхом. Разом з тим, в одного із зловмисників правоохоронці знайшли наркотичну речовину — канабіс.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Слідчі повідомили ділкам про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах. Також, одному з фігурантів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як не стати жертвою шахраїв

Перевіряйте фірму або майстра. Орієнтуйтесь на термін роботи компанії. Шахрайські фірми рідко працюють більше року. Дізнайтесь адресу та реєстраційні дані у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОП. Ідеально звертатися до авторизованих сервісних центрів. Шукайте відгуки. Відсутність сайту або сторінки у соцмережах має насторожити. Пошукайте інформацію про компанію в інтернеті. Уникайте низьких цін і безкоштовних послуг. Діагностика та виклик майстра не бувають безкоштовними. Дізнавайтеся вартість робіт заздалегідь. Майстер повинен повідомити ціну перед початком ремонту. Тільки після вашої згоди він має право починати ремонтувати ваш комп’ютер. Перевіряйте замінені деталі. Недобросовісні майстри можуть замінити справні комплектуючі та перепродати їх. Перевіряйте працездатність техніки. Після ремонту переконайтеся, що все працює, файли збережені, нових проблем немає. Не підписуйте кошториси і договори, якщо ціна завищена. Не платіть всю суму. Якщо майстер наполягає, телефонуйте поліцію і фіксуйте все на відео. Не передавайте дані карток. Не повідомляйте реквізити і не сплачуйте через додатки для переказів незнайомим людям.

Завжди уважно читайте текст оголошення: орфографічні помилки та дивний стиль можуть свідчити про шахрайство. Пошукайте номер телефону в інтернеті, оскільки часто на шахраїв надходить багато скарг. Використовуйте контактні дані з офіційних сайтів компаній.

