Суд покарав ексбухгалтерку «Укрпатенту» за розтрату 250 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про покарання колишньої головної бухгалтерки «Укрпатенту», визнавши її винною у пособництві розкраданню понад 250 мільйонів гривень, використаних під виглядом закупівлі амуніції для Збройних Сил України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на справу № 991/10421/25 в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Вирок був винесений 13 листопада 2023 року після укладення угоди про визнання винуватості.

Слідство виявило, що зловмисники створили злочинну схему під час повномасштабного вторгнення, в якій брали участь високопосадовці, включаючи генерального директора «Укрпатенту».

За даними слідства, злочинна змова виникла у травні-червні 2022 року — у перші місяці повномасштабного вторгнення. До групи входили генеральний директор «Укрпатенту», виконувачка обов’язків держсекретаря Міністерства економіки, головна бухгалтерка держпідприємства та керівник благодійної організації «Подих милосердя».

Посадовці підробили документи, зокрема листи від Міністерства оборони, та внесли зміни до фінансового плану підприємства. Це дозволило їм перерахувати 250 991 939 гривень з рахунків «Укрпатенту» на рахунок благодійного фонду нібито на закупівлю балістичних жилетів для ЗСУ. Гроші, які були зібрані як збори за дії з охорони інтелектуальної власності, зникли, а амуніція закуплена не була.

Роль головної бухгалтерки полягала у підготовці зміненого фінплану, оформленні платіжних доручень та підписанні фінансових документів цифровим підписом.

Серед незаконних дій були підроблені документи, включаючи листи Міністерства оборони, що дозволили перерахування грошей на рахунок благодійного фонду. Насправді, амуніція не була придбана, а кошти зникли.

Обвинувачена визнала свою провину та погодилася свідчити проти інших учасників схеми, а суд призначив їй два роки позбавлення волі, з позбавленням права на виконання певних функцій на три роки.

Суд призначив їй покарання: 2 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими чи адміністративно-господарськими функціями, на 3 роки. Також конфісковано 2 земельні ділянки у Луганській області.

Окрім цього, суд задовольнив цивільний позов державного підприємства «Цифрове» (правонаступник постраждалого підприємства). З експосадовиці стягнуто понад 296 млн грн матеріальної шкоди. Також вона має сплатити державі 200 тис. грн відшкодування в рамках угоди та понад 80 тис. грн за проведення експертиз.

До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під особистим зобов’язанням.

