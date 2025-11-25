Колишній власник банку привласнив понад 80 млн грн вкладників: як працювала схема Сьогодні 04:35 — Кримінал

Колишній власник банку привласнив понад 80 млн грн вкладників: як працювала схема, Фото: npu.gov.ua

Національна поліція України викрила злочинну організацію, яка привласнила майже 90 мільйонів гривень вкладників банку.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Обвинувачені та схема привласнення коштів

Серед обвинувачених — власник збанкрутілого комерційного банку — колишній міністр вугільної промисловості України, заступник міністра палива та енергетики України, а також колишній народний депутат України.

Зазначається, що власник банку спеціально придбав фінансову установу для втілення свого злочинного умислу. В оборудку він залучив голову та членів правління банку, голову наглядової ради, приватних підприємців, оцінювачів і держаних реєстраторів. Під керівництвом організатора вони реєстрували в держреєстрі речових прав нерухоме майно, нібито розташоване в центральних районах Києва і Харкова. Ці неіснуючі об’єкти й стали предметом застави на видачу кредитів в загальній сумі понад 100 млн грн.

Використання коштів банку

За ці гроші, що належали вкладникам банку, учасники злочинної організації фінансували власні бізнес-проєкти з будівництва заводів та ТЕЦ, операційної діяльності вугільної шахти, придбання елітних авто й нерухомості.

Водночас працівники управління банківської безпеки щорічно складали акти перевірки наявності та ліквідності неіснуючого заставного майна. Такі дії призвели до того, що у 2021 році банк визнали неплатоспроможним.

Розслідування та підозри

Правоохоронці встановили 27 фігурантів, які в різні роки входили до складу злочинної організації. У січні 2025 року на підставі зібраних доказів слідчі оголосили про підозри причетним до махінацій особам.

Нині обвинувальний акт стосовно 21 учасника злочинної організації скерували до суду. Щодо інших підозрюваних розслідування зупинене у зв’язку з їх розшуком.

Дії обвинувачених кваліфіковані за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 та 3 ст. 255 (створення, керівництво та участь в злочинній організації);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 209 (відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом).

Для відшкодування завданих збитків поліцейські наклали арешт на 12 квартир фігурантів в столиці, 5 приватних будинків в середмісті Києва загальною площею понад 2 000 квадратних метрів, земельні ділянки, 12 елітних авто, 12 машиномісць та корпоративні права у статутному капіталі афілійованих з фігурантами товариств.

За скоєне підозрюваним може загрожувати до 12-ти років з конфіскацією майна.

