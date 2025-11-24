Правоохоронці затримали хабарників з Держпраці, які вимагали гроші за безоплатні послуги Сьогодні 18:30 — Кримінал

Правоохоронці затримали хабарників з Держпраці, які вимагали гроші за безоплатні послуги, Фото: dbr.gov.ua

Державне бюро розслідувань викрило схему поборів у сфері охорони праці, яку організував керівник Південно Західного міжрегіонального управління Держпраці. До оборудки були залучені начальник управління інспекційної діяльності, його заступник та керівник приватної структури, відповідальний за навчання підприємців.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Деталі справи

Посадовці, які працюють на території Івано Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей, вимагали гроші за безплатні послуги з навчання з охорони праці. Працівникам підприємств видавали посвідчення без фактичного проходження курсів. Окремо вони брали плату за реєстрацію декларацій дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки. За законом ці дозволи видаються безплатно протягом 5 днів.

Для цього фігуранти використовували визначені експертні організації. Якщо підприємець обирав іншу структуру, посадовці штучно затягували розгляд документів на місяці. Звернення до «потрібної» організації забезпечувало отримання дозволу приблизно за тиждень.

Слідство встановило, що учасники схеми вигадували проведення перевірок, які у період воєнного стану не передбачені. Підприємцям повідомляли, що їх включено до плану, після чого вимагали гроші за відсутність інспекцій. Це створювало додатковий напрямок систематичного отримання коштів.

Посадовці також отримували гроші за приховування нещасних випадків, неоформлених працівників та інших порушень. Підприємцям пропонували вибір між офіційним штрафом, який міг становити мільйони гривень, та неофіційним вирішенням питання за 10−100 тис. грн.

Скільки заробили чиновники

За даними слідства, протягом 2025 року чиновники отримали сотні тисяч гривень неправомірної вигоди від підприємців. Досудове розслідування триває, тож суми хабарів можуть сягати кількох мільйонів гривень.

Покарання

Очільнику управління, його двом підлеглим та керівнику приватного підприємства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням, та за ч. 3 ст. 369 ККУ — пропозиція чи надання неправомірної вигоди.

Санкції статей передбачають до 10 років ув’язнення, конфіскацію майна та заборону обіймати державні посади.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели 40 обшуків у трьох областях — в помешканнях і транспортних засобах фігурантів, на підприємствах, а також у приміщеннях Держпраці. Вилучено документи, кошти та інші матеріали, що можуть стати речовими доказами у кримінальному провадженні.

