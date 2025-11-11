0 800 307 555
Колишньому заступнику міністра соцполітики оголосили підозру у розтраті 23 млн грн

Кримінал
75
Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про підозру колишньому заступнику міністра соціальної політики України, який зараз є чинним радником діючого міністра, за службову недбалість, яка завдала збитків державі на суму у понад 23 млн грн.
Про це повідомляється на сайті СБУ.

Збитки під час створення системи «E-Social»

За матеріалами справи, фігурант розтратив державні кошти на запровадженні електронних послуг для населення. Зокрема, йдеться про бюджетні збитки у понад 23 млн грн під час запуску єдиної інформаційно-аналітичної системи управління соціальною підтримкою населення — «E-Social».
За матеріалами справи, перебуваючи на посаді заступника міністра, чиновник уклав договір з консорціумом на розробку вищеназваного програмного забезпечення, але не проконтролював процес перевірки документів, які подали підрядники для участі у тендері.
У подальшому це призвело до того, що підприємці отримали від держави кошти, але не виконали повний обсяг робіт, визначених контрактом.

Покарання

На підставі зібраних доказів ексзаступнику міністра повідомлено про підозру ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки). Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконного використання державних коштів.
За матеріалами:
Finance.ua
