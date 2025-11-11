Через схеми дроблення бізнесу відмили понад 4 млрд грн — Держфінмоніторинг
В Україні продовжують виявляти схеми штучного поділу бізнесу. Аналітики Державної служби фінансового моніторингу щомісяця фіксують нові випадки використання мереж фізичних осіб-підприємців для мінімізації податків і легалізації доходів.
Про це повідомила пресслужба відомства.
«У жовтні Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 16 узагальнених матеріалів щодо 726 ФОП з ознаками штучного поділу бізнесу» — повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.
Серед основних ризиків:
- ухилення від сплати податків;
- легалізація коштів;
- використання підроблених документів.
Масштаби схем
Аналітики дослідили рух коштів більш ніж 1100 банківських рахунків у 19 фінансових установах. Результати свідчать про використання цих рахунків для відмивання понад 4 млрд грн. Також ідентифіковано 970 осіб, причетних до схем дроблення бізнесу та діяльності так званих «дропів».
«За останні три місяці загальна сума підозрілих фінансових операцій у межах цих схем складає близько 10 млрд грн», — зазначив Пронін.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що за словами народного депутата, голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, в Україні збільшується кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців. Водночас збільшення кількості зареєстрованих ФОП не є показником покращення економічної ситуації. Цей показник не свідчить про активізацію або ослаблення економічних процесів у країні.
«Ритейл, ресторани, готелі та інші сфери — бачимо, як великі компанії штучно реєструють десятки „підприємців“, щоб платити менше в державний бюджет. Навіть під час війни, коли ледь не кожна копійка йде на армію», — заявляв Гетманцев.
У жовтні до Верховної Ради подали законопроєкт щодо створення «реєстру дропів». Серед ключових норм ініціативи створення Нацбанком реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю. У проєкті також передбачено:
- банки та інші постачальники платіжних послуг вноситимуть до реєстру виявлених дропів і підприємства, які застосовували міскодінг;
- до осіб із реєстру НБУ зможе застосовувати ліміти на проведення платіжних операцій і обмеження на кількість карток (для фізичних осіб);
- банки та інші платіжні установи зобов’язані регулярно перевіряти наявність своїх клієнтів у реєстрі.
