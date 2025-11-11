Через схеми дроблення бізнесу відмили понад 4 млрд грн — Держфінмоніторинг Вчора 12:26 — Кримінал

В Україні продовжують виявляти схеми штучного поділу бізнесу. Аналітики Державної служби фінансового моніторингу щомісяця фіксують нові випадки використання мереж фізичних осіб-підприємців для мінімізації податків і легалізації доходів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

«У жовтні Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 16 узагальнених матеріалів щодо 726 ФОП з ознаками штучного поділу бізнесу» — повідомив голова Державної служби фінансового моніторингу Філіп Пронін.

Серед основних ризиків:

ухилення від сплати податків;

легалізація коштів;

використання підроблених документів.

Масштаби схем

Аналітики дослідили рух коштів більш ніж 1100 банківських рахунків у 19 фінансових установах. Результати свідчать про використання цих рахунків для відмивання понад 4 млрд грн. Також ідентифіковано 970 осіб, причетних до схем дроблення бізнесу та діяльності так званих «дропів».

«За останні три місяці загальна сума підозрілих фінансових операцій у межах цих схем складає близько 10 млрд грн», — зазначив Пронін.

«Ритейл, ресторани, готелі та інші сфери — бачимо, як великі компанії штучно реєструють десятки „підприємців“, щоб платити менше в державний бюджет. Навіть під час війни, коли ледь не кожна копійка йде на армію», — заявляв Гетманцев.

У жовтні до Верховної Ради подали законопроєкт щодо створення «реєстру дропів». Серед ключових норм ініціативи створення Нацбанком реєстру осіб, операції яких підлягають посиленому контролю. У проєкті також передбачено:

банки та інші постачальники платіжних послуг вноситимуть до реєстру виявлених дропів і підприємства, які застосовували міскодінг;

до осіб із реєстру НБУ зможе застосовувати ліміти на проведення платіжних операцій і обмеження на кількість карток (для фізичних осіб);

банки та інші платіжні установи зобов’язані регулярно перевіряти наявність своїх клієнтів у реєстрі.

