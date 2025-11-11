З початку року митники виявили порушень майже на 11 млрд Сьогодні 07:16 — Кримінал

За 10 місяців 2025 року митні органи виявили 8084 порушення митних правил на 10,7 млрд грн.

Про це повідомила Державна митна служба.

Інфографіка: customs.gov.ua

У 2934 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 966 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на 668 млн грн;

транспортних засобів на понад 169 млн грн;



валюти на 69 млн грн;



продовольчих товарів на 60 млн грн.



У 1777 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 52 млн грн. До держбюджету стягнули 51 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

На розгляд до суду передали 4613 справ про порушення митних правил на суму понад 10,3 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 4 млрд грн.

