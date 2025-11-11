0 800 307 555
З початку року митники виявили порушень майже на 11 млрд

Кримінал
38
За 10 місяців 2025 року митні органи виявили 8084 порушення митних правил на 10,7 млрд грн.
Про це повідомила Державна митна служба.
Інфографіка: customs.gov.ua
У 2934 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 966 млн гривень. Зокрема:
  • промислових товарів на 668 млн грн;
  • транспортних засобів на понад 169 млн грн;
  • валюти на 69 млн грн;
  • продовольчих товарів на 60 млн грн.
У 1777 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 52 млн грн. До держбюджету стягнули 51 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.
На розгляд до суду передали 4613 справ про порушення митних правил на суму понад 10,3 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 4 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
