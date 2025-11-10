НАБУ розповіло, як легалізувалися кошти з «Енергоатому»
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у понеділок, 10 листопада, провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Як пізніше розповіли в НАБУ, функція легалізації незаконно отриманих коштів від контрагентів «Енергоатому» покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.
Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.
Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.
За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.
Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн дол. США.
